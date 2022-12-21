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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العدل: 12 فرع توثيق جديدًا بـ7 محافظات للعمل فترة مسائية |تعرف عليها

الشهر العقاري
الشهر العقاري

قرر المستشار عمرو مروان وزير العدل إتاحة العمل في الفترة المسائية في  12 فرع توثيق جديدًا، موزعة على 7 محافظات وهي (القاهرة – الجيزة – الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط – البحيرة)،
 جاء قرار الوزير استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيرًا على المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.


برتوكول تعاون 

وأشارت وزارة العدل إلى أنه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة العدل والشركة المصرية للاتصالات لتشغيل وإتاحة خدمات التوثيق بفروع شركة (we)، أصدر وزير العدل عدة قرارت وزارية سابقة، بافتتاح  9 فروع توثيق في فروع الشركة المصرية للاتصالات (we) في  5 محافظات (القاهرة – الغربية – الاسكندرية – الاقصر – أسوان). 

 

44 فرع توثيق 

وكان عدد الفروع التى سبق إتاحة الفترة المسائية بها  44 فرع توثيق، ليصبح إجمالي عدد الفروع التى تعمل خلال الفترة المسائية  65 فرع توثيق وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق ارغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التنفيذ بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعه لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.  

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