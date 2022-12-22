زيلينسكي من الكونجرس: أوكرانيا لم تسقط ولا تزال حية

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، كلمة أمام مجلس النواب الأمريكي وذلك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، ولقاءه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وقال زيلينسكي في كلمته "نحن صامدون رغم كل الإمكانيات العسكرية التي تملكها روسيا والعام المقبل سيكون نقطة محورية في الحرب ضد روسيا وشجاعتنا ستحدد مستقبل حرية الشعبين الأمريكي والأوكراني".

وأضاف: "المعركة مستمرة وعلينا هزيمة الكرملين في الحرب، وأوروبا اليوم أقوى وأكثر استقلالا مما مضي والروس فقدوا السيطرة علينا".

وتابع الرئيس الأوكراني: "مدينة باخموت ما تزال صامدة رغم قصف القوات الروسية والمرتزقة المتواصل منذ مايو الماضي"، مؤكدًا على أن الدعم الأمريكي ضروري للانتصار في المعركة.

وأشار زيلينسكي إلى أن المعركة في ياخموت ستخدد "مسار المعركة من أجل حرية أوكرانيا"، مضيفًا: "نحتاج إلى مزيد من الأسلحة لنتمكن من الانتصار وتحقيق الاستقلال والحرية".

حرب عالمية ثالثة

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال الولايات المتحدة لا تريد إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة بسبب الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أن الغرب يريد لأوكرانيا الانتصار في حربها مع روسيا.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع زيلينسكي: "لا نريد حربا عالمية ثالثة لكننا نريد لأوكرانيا أن تنتصر في الحرب، لا يمكننا توفير كل ما تحتاجه أوكرانيا لأن هناك حلفا يمكنه فعل ذلك لكننا سنساعد كييف على الدفاع عن أرضها".

وتابع: "منذ اجتياح روسيا للأراضي الأوكرانية وفرنا نحو 20 مليار دولار لكييف، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان نجاح زيلينسكي في حربه ضد روسيا".

واستطرد بايدن قائلا:ً "بوتين يسعى لقصف الأهداف المدنية في أوكرانيا وسيفشل فهو أخطأ ولا يمكنه أن ينتصر في هذه الحرب وعندما يدرك بوتين ذلك فيمكن لزيلنسكي أن يبدأ التفاوض معه".

باتريوت في يد كييف

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، أن واشنطن ستزود أوكرانيا بمنظومة باتريوت للدفاع الجوي، ضمن حزمة مساعدات أمنية إضافية بقيمة 1.85 مليار دولار، للمرة الأولى.

وقال بلينكن في بيان صحافي، إن تلك الحزمة ستشمل نقل منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا لأول مرة، مشيراً إلى أن المنظومة قادرة على إسقاط صواريخ كروز، والصواريخ الباليستية قصيرة المدى، كما يمكنها استهداف الطائرات، على مدى أعلى مما كانت تصل إليه القدرات الأوكرانية سابقاً.

وقال بلينكن، إنه فيما تواصل روسيا "هجماتها الوحشية" على البنية التحتية الأساسية في أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة ترحب بالرئيس فولوديمير زيلينسكي في واشنطن.

وأضاف أن الزيارة تبرز الالتزام الأمريكي الصلب تجاه الشعب الأوكراني، مشيراً إلى أن هذه هي الحزمة الـ28 من المساعدات الأميركية المقدمة لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.

وكرر زيلينسكي في الأسابيع الأخيرة مطالبة العواصم الغربية بأنظمة دفاع جوي متطورة. وتكثف روسيا منذ أكتوبر قصفها للبنى التحتية الأوكرانية في مجال الطاقة.