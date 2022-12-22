عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعليم النواب: منظومة البحث العلمى لن تتقدم إلا بمضاعفة ميزانيتها داخل الجامعات

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب

أكد النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أن منظومة البحث العلمى لن تتقدم فى مصر إلا من خلال إعطاء أولوية قصوى لهذا الملف داخل مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ، مطالباً من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم المالى للجامعات لتطوير منظومة البحث العلمى بها ومضاعفة ميزانيات البحث العلمى بمختلف الجامعات المصرية.

وأشاد " أمين " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة التى أكد فيها الجامعة نجحت في إحداث طفرة كبيرة في منظومة البحث العلمي والنشر الدولي وبلغت نسبة الاستشهادات الدولية لبحوث الجامعة 43%، وجاءت جامعة القاهرة الأعلى عدداً من بين الاستشهادات المرجعية في مجالات علمية مختلفة، اضافة الى تأكيده بأن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات والمراكز البحثية المصرية في عدد الأبحاث المنشورة دولياً بعدد 6514 بحثاً بزيادة نحو 38 % عن عام 2019، وبفارق الضعف عن الجامعة التي تلى جامعة القاهرة، وذلك وفقاً لإحصائيات مؤشر البحث العلمي الذى يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقال النائب أشرف أمين إن تحقيق جامعة القاهرة العريقة لهذه النجاحات المبهرة لم يأت من فراغ وإنما جاء من  خلال تخصيص الجامعة لأكبر حركة تمويل للمشروعات البحثية في تاريخها بإجمالي 305 مليون جنيه خلال عام 2020-2021 وهو يُعد تمويلاً غير مسبوق في تاريخ الجامعة مثمناً اصدار الجامعة لأول مجلة دولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية JHASS بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية أميرالد، والتي تصدر بواقع 4 أعداد سنويًا، وتم إدراجها ضمن قاعدة بيانات " Cabells" الدولية، وينشر بها العديد من الباحثين من جامعات دولية مرموقة مثل جامعات كامبريدج، ولندن أمبريال كوليدج، ونورث كارولينا، وإنديانا.

وأكد النائب أشرف أمين أن الجامعات المصرية يجب أن تقود ثورة كبرى فى مجال البحث العلمى لأنها هى التى تملك العقول المستنيرة من أساتذة الجامعات فى مختلف المجالات المتعلقة بالبحث العلمى مشيراً الى ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية قصوى من مختلف رؤساء وقيادات الجامعات المصرية حتى يكون لمصر القدرة على مواكبة ثورة البحث العلمى العالمى.

وكان الدكتور محمد الخشت قد أوضح أن مجلة JAR للأبحاث المتقدمة قد احتلت المركز الثامن على مستوى العالم وفق المؤشر الأمريكي Clarivate بمعامل تأثير بلغ 12.82 وهو يُعد تقدم غير مسبوق لم تصل إليه مجلات عالمية كبرى، واحتلت المركز الأول في الشرق الأوسط، مشيرًا إلي إصدار الجامعة 3 مجلات علمية معتمدة دوليًا وهي البحوث الأفريقية، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتمريض، إلى جانب وجود 150 مجلة علمية يتم إصدارها ما بين ورقية ومنشورة الكترونيًا، إلي جانب اختيار 27 مجلة علمية تصدرها الجامعة لتوضع داخل بنك المعرفة المصري، من ضمن 150 مجلة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تصدرت الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في مؤشر البحث العلمي وفقًا لأحدث تصنيف لقاعدة البيانات الدولية سكوبس "SCOPUS" لأكثر الدول والمؤسسات نشرًا للأبحاث العلمية الدولية في كافة التخصصات وذلك بمعامل تأثير استشهاد 1.32 وهو من أعلى المعدلات العالمية، كما أنشأت منصة عالمية للبحث العلمي لتطبيق مخرجاته في خدمة المشروعات القومية والتنموية، لافتًا إلى تقديم الجامعة حوالي 268 مشروعًا ابتكاريًا وبراءة اختراع في جميع المجالات المختلفة، ونجحت في استحداث وتطوير نحو 89 معملاً ووحدة بحثية وخدمية وتعليمية وتزويدها بالتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى قيام الجامعة بعقد نحو 276 بروتوكول واتفاقية مع كبرى الجامعات العالمية سواء في مجال البحث العلمي أو في العملية التعليمية.

الحكومة ميزانيات البحث العلمى الجامعات المصرية رئيس جامعة القاهرة المراكز البحثية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 640 جنيهًا مرة واحدة|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع الذهب ..عيار 21 يفقد 180 جنيهاً ببداية تعاملات اليوم الخميس

رئيس "كاف": 5 دول مرشحة لاستضافة كأس إفريقيا 2025

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

الإفراج عن السلع وتطبيق منظومة المخاطر الشاملة.. تراجع كبير في الأسعار قريبا

الخميس 22 ديسمبر.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

مهاجم غاني.. قرار عاجل من كولر لإدارة الأهلي قبل كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

حصاد 2022|الصحة: توفير 272 ماكينة غسيل كلوي و81 كرسي وتوزيعها على جميع المستشفيات

الصين تنفي وجود مراكز سرية للشرطة تابعة لها في دول أجنبية

التنمية الحقيقية.. مصر تفتتح سد جوليوس نيريري في تنزانيا| كيف يخدم رؤية القاهرة؟

نجم الزمالك يدرس الرحيل عن القلعة البيضاء

نور السعودية.. برنامج إغاثي جديد لنجدة المتضررين في دول النزاعات

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة لشاب الشرقية العائد من الموت.. دجال أمر بدفنه حيا

احذري طهى الدجاج المجمد في المقلاية الهوائية.. لهذه الأسباب

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

القرية النائمة.. ما سبب سقوط عشرات السكان في سبات عميق على الحدود الروسية

فيديو

"مش عايزة أسمع صوت".. أحلام تنفعل فى كواليس سعودي أيدول I فيديو

أسطورة ميسي تقترب من الانتهاء وتوأمه الرقمي يستعد للانطلاق..ما القصة؟ "فيديوجراف"

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

برشا.. كيف احتفلت التونسية رانيا التومي بحفل زفافها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ