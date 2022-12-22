تعليم النواب: منظومة البحث العلمى لن تتقدم إلا بمضاعفة ميزانيتها داخل الجامعات

أكد النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أن منظومة البحث العلمى لن تتقدم فى مصر إلا من خلال إعطاء أولوية قصوى لهذا الملف داخل مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ، مطالباً من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم المالى للجامعات لتطوير منظومة البحث العلمى بها ومضاعفة ميزانيات البحث العلمى بمختلف الجامعات المصرية.

وأشاد " أمين " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة التى أكد فيها الجامعة نجحت في إحداث طفرة كبيرة في منظومة البحث العلمي والنشر الدولي وبلغت نسبة الاستشهادات الدولية لبحوث الجامعة 43%، وجاءت جامعة القاهرة الأعلى عدداً من بين الاستشهادات المرجعية في مجالات علمية مختلفة، اضافة الى تأكيده بأن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات والمراكز البحثية المصرية في عدد الأبحاث المنشورة دولياً بعدد 6514 بحثاً بزيادة نحو 38 % عن عام 2019، وبفارق الضعف عن الجامعة التي تلى جامعة القاهرة، وذلك وفقاً لإحصائيات مؤشر البحث العلمي الذى يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقال النائب أشرف أمين إن تحقيق جامعة القاهرة العريقة لهذه النجاحات المبهرة لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال تخصيص الجامعة لأكبر حركة تمويل للمشروعات البحثية في تاريخها بإجمالي 305 مليون جنيه خلال عام 2020-2021 وهو يُعد تمويلاً غير مسبوق في تاريخ الجامعة مثمناً اصدار الجامعة لأول مجلة دولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية JHASS بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية أميرالد، والتي تصدر بواقع 4 أعداد سنويًا، وتم إدراجها ضمن قاعدة بيانات " Cabells" الدولية، وينشر بها العديد من الباحثين من جامعات دولية مرموقة مثل جامعات كامبريدج، ولندن أمبريال كوليدج، ونورث كارولينا، وإنديانا.

وأكد النائب أشرف أمين أن الجامعات المصرية يجب أن تقود ثورة كبرى فى مجال البحث العلمى لأنها هى التى تملك العقول المستنيرة من أساتذة الجامعات فى مختلف المجالات المتعلقة بالبحث العلمى مشيراً الى ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية قصوى من مختلف رؤساء وقيادات الجامعات المصرية حتى يكون لمصر القدرة على مواكبة ثورة البحث العلمى العالمى.

وكان الدكتور محمد الخشت قد أوضح أن مجلة JAR للأبحاث المتقدمة قد احتلت المركز الثامن على مستوى العالم وفق المؤشر الأمريكي Clarivate بمعامل تأثير بلغ 12.82 وهو يُعد تقدم غير مسبوق لم تصل إليه مجلات عالمية كبرى، واحتلت المركز الأول في الشرق الأوسط، مشيرًا إلي إصدار الجامعة 3 مجلات علمية معتمدة دوليًا وهي البحوث الأفريقية، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتمريض، إلى جانب وجود 150 مجلة علمية يتم إصدارها ما بين ورقية ومنشورة الكترونيًا، إلي جانب اختيار 27 مجلة علمية تصدرها الجامعة لتوضع داخل بنك المعرفة المصري، من ضمن 150 مجلة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تصدرت الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في مؤشر البحث العلمي وفقًا لأحدث تصنيف لقاعدة البيانات الدولية سكوبس "SCOPUS" لأكثر الدول والمؤسسات نشرًا للأبحاث العلمية الدولية في كافة التخصصات وذلك بمعامل تأثير استشهاد 1.32 وهو من أعلى المعدلات العالمية، كما أنشأت منصة عالمية للبحث العلمي لتطبيق مخرجاته في خدمة المشروعات القومية والتنموية، لافتًا إلى تقديم الجامعة حوالي 268 مشروعًا ابتكاريًا وبراءة اختراع في جميع المجالات المختلفة، ونجحت في استحداث وتطوير نحو 89 معملاً ووحدة بحثية وخدمية وتعليمية وتزويدها بالتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى قيام الجامعة بعقد نحو 276 بروتوكول واتفاقية مع كبرى الجامعات العالمية سواء في مجال البحث العلمي أو في العملية التعليمية.