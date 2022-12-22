فستان قصير.. دارين حداد تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة التونسية دارين حداد متابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

وظهرت دارين حداد بإطلاله جذابة جريئة بفستان قصير باللون الاسود ، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها ، مما حازت علي أعجاب متابعيها.

وتحرص دائما الفنانة دارين حداد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها وأدق تفاصيل حياتها، على السوشيال ميديا.



يذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى.