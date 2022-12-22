شاورما في ورق فيزياء.. ومعلقون بفيس بوك: حلوة للدايت عشان تسد النفس

يشهد الآن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولا لصورة تكشف مصير منهج الفيزياء المقرر على الثانوية العامة

حيث ظهرت في الصورة المتداولة "ساندويتشات شاورما ملفوفة في منهج الفيزياء" ، وهو ما أثار السخرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

حيث قالت ماريا جورج : هي دي اخرتها الفيزياء يتعمل بيها شاورما ، ، وقال يوسف الفيل : شاورما بالفيزياء

وقال احمد أبو العلا : ده ساندويتش دائرة كهربية ، وقالت اسيل النعيمي : دي احسن وسيلة للدايت لانها تسد النفس

وعلى جانب آخر .. أعلنت المدارس الثانوية الأوراق المطلوبة لتسجيل البيانات في استمارة الثانوية العامة 2023.

الصورة المتداولة

حيث شددت المدارس الثانوية على أنه استعدادا لبدء تسجيل استمارات الثانوية العامة 2023 خلال أيام ، على طلاب الثانوية العامة 2023 تجهيز :