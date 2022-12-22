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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاورما في ورق فيزياء.. ومعلقون بفيس بوك: حلوة للدايت عشان تسد النفس

الصورة المتداولة
الصورة المتداولة

يشهد الآن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولا لصورة تكشف مصير منهج الفيزياء المقرر على الثانوية العامة

حيث ظهرت في الصورة المتداولة "ساندويتشات شاورما ملفوفة في منهج الفيزياء" ، وهو ما أثار السخرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

حيث قالت ماريا جورج : هي دي اخرتها الفيزياء يتعمل بيها شاورما ، ، وقال يوسف الفيل : شاورما بالفيزياء 

وقال احمد أبو العلا : ده ساندويتش دائرة كهربية ، وقالت اسيل النعيمي : دي احسن وسيلة للدايت لانها تسد النفس

وعلى جانب آخر .. أعلنت المدارس الثانوية الأوراق المطلوبة لتسجيل البيانات في استمارة الثانوية العامة 2023. 

الصورة المتداولة

حيث شددت المدارس الثانوية على أنه استعدادا لبدء تسجيل استمارات الثانوية العامة 2023 خلال أيام ، على طلاب الثانوية العامة 2023 تجهيز : 

  • 4 صور شخصية بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب بالكمبيوتر .
  • صورة البطاقة الشخصية للطالب.
  • صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر .
  • إيصال المصروفات الدراسية وقيمتها 505 جنيهات تدفع في مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب وصورة منه.
  • أصل شهادة ميلاد الطالب.
  • 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10جنيهات.
  • إيصال تأمين التابلت بـ 105 جنيهات بالبريد وصورتان منه.
  • سداد رسوم دخول الامتحان بـ 210 جنيهات إلكترونيا وتقديم أصل الإيصال وصورتان منه.
الفيزياء شاورما الثانوية العامة منهج الفيزياء Jobs Education

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