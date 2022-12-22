استكمال مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استكمال آليات العمل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم؛ للقضاء على سوء التغذية المتواصلة لطلاب المدارس للعام الخامس على التوالي بجميع محافظات الجمهورية عدا المحافظات الخاضعة للتأمين الصحي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي لمديريات التربية والتعليم، نرجو من مديري مديريات التربية والتعليم إرسال مكاتبة إلى كافة الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التعليم بضرورة عمل توعية للطلاب والعاملين بالمدرسة عن أهمية الحملة وأثرها على صحة طلابنا سواء بالإذاعة المدرسية وطابور الصباح او أثناء فترات الأنشطة واليوم الرياضي واستعمال بوستر الحملة ووضعه في أماكن مختلفة بالمدرسة على ان يقوم منسق الحملة بوضع صورة من المكاتبة على الجروب الرسمي للمبادرة.

وأضافت الوزارة “نوجه مديري المدارس بالتنبيه على مسئولي الإحصاء بالمدارس بضرورة وسرعة تضمين كشوف الأسماء وأرقام تليفونات أولياء الأمور، التوجيه على منسق الحملة بالمديرية بضرورة المتابعة المستمرة مع الادارة المركزية للتعليم العام”.