مصري عقيد بالشرطة الهولندية : بلدي دايما فى قلبي

استضاف برنامج مصر تستطيع عقيد فريد مسعود الضابط فى الشرطة الهولندية، الذى سافر إلى هولندا منذ 30 عاما.

وأوضح مسعود خلال حواره مع برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة "دي ام سى"، تقديم الإعلامى أحمد فايق، أنه ولد فى محافظة سوهاج، وتخرج من كلية التجارة.

كلية التجارة

وتابع مسعود، انه بعد تخرجه من كلية التجارة سافر إلى هولندا وحصل على العديد من الدراسات وإلتحق بـ الشرطة الهولندية وعمل بمختلف قطاعاتها.

وأشار فريد إلى أنه حاز العديد من التكريمات من أعلى الجهات فى هولندا، معقبا:" رغم الغربة إلا أن مصر فى قلبى دائما".