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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام شنقاً لـ عامل قتل شخص و أصاب سيدتين بقنا

محكمة نجع حمادى
محكمة نجع حمادى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بمعاقبة عامل، بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل شخص وأصاب سيدتين، و إحراز سلاح وطلقات نارية، بمركز دشنا شمال قنا.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمى عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير.

 

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ترجع وقائع القضية لـ 25 فبراير 2013، عندما تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد مصرع على عبد الحميد محمد، و إصابة نادية أحمد محمد، و سعودة عبد الحميد محمد، بطلقات نارية.

 

وتبين من التحريات أن مبارك.ع.ع، وراء إرتكاب الواقعة، بسبب خلافات عائلية بينه وبين المجني عليهم، وجرى القبض على المتهم و إحالته للنيابة العامة.

 

و وجهت النيابة العامة، تهمة قتل الأول والشروع في قتل سيدتين، و حيازة سلاح وذخيرة، و أحيلت القضية برقم 3009 لسنة 2013 جنايات دشنا، وقيدت برقم 1021 لسنة 2013 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات،  والتي عاقبت المتهم بالإعدام شنقًا.


 

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