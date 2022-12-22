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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليست حدثا خيريا.. تصرفات زيلينسكي تصدم الأمريكيين

ليست حدث خيري.. تصرفات
ليست حدث خيري.. تصرفات زيلينسكي تصدم الأمريكيين

قال الصحفي الأمريكي، جلين جرينوالد، اليوم الخميس، إن تقديم المساعدة لنظام كييف يتعارض مع مصالح المواطنين الأمريكيين.

وأضاف جرينوالد، لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن “تقديم المساعدة إلى كييف يتعارض مع مصالح الشعب الأمريكي”، مشيرا إلى أن “تأجيج الصراع في أوكرانيا لا يفيد سوى دائرة صغيرة من الناس، بما في ذلك مصنعو الأسلحة”.

وأضاف: "هذا الأسبوع، سيفقد ملايين الأمريكيين تأمينهم الصحي للأطفال لأننا لا نستطيع إيجاد 1.7 مليار دولار لتمديده. لكننا على وشك إرسال 44.5 مليار دولار أخرى لتمويل الصراع في أوكرانيا".

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من جانبه، قال مذيع قناة “فوكس نيوز”، تاكر كارلسون: "يا لها من جرأة يتمتع بها هذا الرجل! تعال، واطلب المال، وتظاهر بأن هذا ليس حدثًا خيريًا، ولا أحد من الحاضرين يشرح سبب تخصيص الأموال".

أوكرانيا كييف أمريكا

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