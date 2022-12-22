مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. اعرف بكام| بث مباشر

رصدت عدسة "صدى البلد" من خلال البث المباشر، أسعار الذهب وحركة البيع والشراء اليوم الخميس .

وقال محمود سيد، أحد أصحاب محلات الذهب بمنطقة القناطر الخيرية، إن السوق غير مستقر في أسعار الذهب هذه الفترة .

واضاف أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 1760 جنيهًا وعيار 18 ب 1509 ووعيار 24 ب 2011 الجنية الذهب 14 الف و80 جنيها .

أكد عمرو اللقاني، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الذهب تشهد انخفاضاً فى الأسعار خلال هذه الفترة، وأن سعر الذهب كل يوم يتغير.

وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، ، أن سعر الذهب خلال الأيام الماضية انخفض 200 جنيه في الجرام وأكثر، وأن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات جديدة فى الأسعار.

وكشف تفاصيل هامة بشأن أسعار الذهب، وقال إن "الذهب فى فترة ارتفع واليوم انخفض، فأسعار الذهب ليست ثابتة وكل يوم بسعر".

وأوضح أن "الذهب من الأشياء المميزة فى الاستثمار، ولكن من يشتري الذهب عليه أن يعلم أن الذهب يتغير سعره حسب السوق".

ولفت إلى أن صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة فى أول 9 أشهر من عام 2022، وصلت لـ 1.12 مليار دولار، وأن مصر لديها مصانع مميزة لـ عمل المشغولات الذهبية، وأن أغلب المصدر كان فى صورة سبائك، و القليل كان مشغولات.