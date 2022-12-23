بيرتوني الإيطالية تكشف عن سيارة خارقة تعمل بالبلاستيك| صور

أعلنت دار التصميم الإيطالية Bertone عن عودتها لتصميم وإنتاج السيارات والكشف عن السيارة الخارقة GB110 الجديدة، ويقتصر الإنتاج على 33 نسخة فقط، ويأتي ذلك احتفالا بالذكرى السنوية الـ 110 لتأسيس الشركة وهو أول سيارة يتم إطلاقها تحت قيادة جديدة من ماورو وجان فرانك ريتشي.

Bertone GB110

لم تكشف Bertone عن تفاصيل محرك السيارة GB110، فقد أكدت أن السيارة تنتج 1100 حصانا مع 811 رطل-قدم من العزم الأقصى للدوران وقادرة على العمل بالكامل على الوقود المصنوع من البلاستيك المعاد تدويره، مع الالتزام بمعايير الانبعاثات Euro 6، ولم تقدم أي تفاصيل فنية أخرى حول هذا الوقود الجديد.

Bertone GB110

ستصل قدرة السيارة GB110 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 2.79 ثانية، و 124 ميلاً في الساعة خلال 6.79 ثانية وستصل سرعتها القصوى الى 236 ميلاً في الساعة ، مما يجعلها أبطأ قليلاً من بوجاتي تشيرون التي تبلغ سرعتها 261 ميلاً في الساعة، كما ستتوفر بنظام دفع رباعي وعلبة تروس بسبع سرعات.

Bertone GB110

قال الرئيس التنفيذي للشركة جان فرانك ريتشي: "ما نبحث عنه هو تسارع قوي وخفيف الوزن لتحقيق أقصى قدر من المتعة، ولكن في الوقت نفسه، فهي مصممة للاستخدام اليومي وتم تصميمها مع مراعاة بيئة العمل والراحة".

Bertone GB110

من حيث التصميم، يأخذ المظهر الخارجي التأثير من مركبات إنتاج الشركة في الخمسينيات والسبعينيات، على سبيل المثال تستحضر الفتحات الجانبية المثلثة مفهوم Lancia Stratos Zero لعام 1970 ، بينما تستدعي الواجهة الأمامية المنخفضة الشكل الإسفيني لسيارة لامبورجيني كونتاش الأصلية.

تأتي من الأمام بمصابيح مربعة من نوع LED تفسح المجال لغطاء محرك حاد ومصد، مع ما يبدو أنه مقسم أمامي من ألياف الكربون وفتحات سحب متعددة، وبالانتقال إلى الجانب، تحتوي السيارة على أبواب مقصية، ويمتد العمود B ليلتقي بقوس العجلة الخلفية في شكل "C" لإعطاء السيارة مظهر Chiron-esque.

Bertone GB110

تمثل سيارة GB110 الجديدة عودة دار التصميم مرة آخرى الى الواجهة تحت إدارة جديدة بعد إعلان إفلاسها في عام 2014.