عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هطول أمطار غزيرة على بعض مناطق شرق وغرب الإسكندرية

امطار الاسكندرية
امطار الاسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة على بعض مناطق شرق وغرب المحافظة، فيما أعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.

ودفع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بسيارات الشفط والدمج لرفع تراكمات لمياة المتدفقة نتيجة سقوط الأمطار، ومتابعة تمركز العاملين في المواقع الحيوية والميادين العامة والرئيسية لمنع تراكم المياه


وفي وقت سابق أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأهابت محافظة الإسكندرية المواطنين ضرورة توخي الحذر‏ وإتباع التعليمات الآتية منها الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد، مع تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

 

مياة الشرب حالة الطوارئ محافظة الاسكندرية الحماية المدنية الاسكندرية سقوط الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

طبق البيض يخسر 20 جنيها| منتجي الدواجن تكشف مفاجأة جديدة

شاهد.. أول صور من خطوبة سهر الصايغ

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

رفع سعر الفائدة.. مكاسب كبيرة تنتظر الجنيه المصري ومفاجأة بشأن توافر الدولار

سبب هبوط أسعار الذهب في مصر .. بشرى للمقبلين على الزواج

أزمة جديدة.. حقيقة انسحاب ريال مدريد من كأس العالم للأندية|خاص

مشهد تمثيلي بمسرح الجريمة..المتهمة اعترفت بقتل والدتها وتسجيل صوتي كلمة السر

موضوعات متعلقة

انقطاع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات

رسائل هامة من الرئيس لتطوير المنظومة الصحية.. السيسي يوجه بإطلاق حملة طرق الأبواب للصحة الإنجابية.. ويشدد على سرعة الانتهاء من مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح "مدينة النيل الطبية المتكاملة"

حدث ليلا| السيسي يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي بأفريقيا.. مصافحة حارة بين الرئيس ونظيره الأمريكي .. خط ساخن لمواجهة جشع التجار.. الأمن ينفي نشوب حريق في كنيسة بالغربية

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 22 جمادى أولى 1444

شبورة وضباب وتزايد فرص الأمطار .. طقس الجمعة 16 ديسمبر 2022

حدث ليلاً.. فرحة أرجنتينية بالتأهل لنهائي المونديال.. وشيخ الأزهر وعلي جمعة ضمن قائمة أكثر 20 شخصية إسلامية مؤثرة.. والأهلي يشارك في كأس العالم للأندية.. ومحاكمة مفجر طائرة لوكربي

حدث ليلا .. كشف تفاصيل مقتل محامي كرداسة .. فوداكوم تستحوذ على 55% من فودافون مصر .. إصابة سيلين ديون بمرض نادر

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 15 جمادى أولى 1444

ترشيحاتنا

خطأ شائع يهدر ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. نبه إليه الشعراوي

بالأسماء.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

هطول أمطار غزيرة على بعض مناطق شرق وغرب الإسكندرية

ماكرون يتمسك بموقفه بشأن منح "ضمانات أمنية" لروسيا

آية الاستيقاظ لصلاة الفجر.. روشتة شرعية لعلاج الكسل عنها في يوم الجمعة

انقطاع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوي من أدوية السعال.. وصفة أعشاب لعلاج الكحة وحساسية الصدر

كيف وصل الشيف نصرت لكأس العالم.. جدل وتحقيق بسبب دخوله الملعب

المطربة شذى تحتفل بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني| صور

ذئب يرتدي ثوب الفضيلة.. ضبط طبيب شهير في المطار تعدى على مريضة

فيديو

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

دفن خطيبته وتخلص من حياته .. تفاصيل صادمة في حادث قويسنا.. فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ