هطول أمطار غزيرة على بعض مناطق شرق وغرب الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة على بعض مناطق شرق وغرب المحافظة، فيما أعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.

ودفع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بسيارات الشفط والدمج لرفع تراكمات لمياة المتدفقة نتيجة سقوط الأمطار، ومتابعة تمركز العاملين في المواقع الحيوية والميادين العامة والرئيسية لمنع تراكم المياه



وفي وقت سابق أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأهابت محافظة الإسكندرية المواطنين ضرورة توخي الحذر‏ وإتباع التعليمات الآتية منها الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد، مع تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.