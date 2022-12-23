عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط شديد في أسعار النفط العالمية

صدى البلد

هبطت أسعار النفط حتى تتمسك بنسبة صعود أسبوعية متواضعة بينما يمهد تحسن الأوضاع الاقتصادية مسرح الأحداث أمام مزيد من تقشف السياسة النقدية.

ولحقت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بالأسواق الأخرى في اتجاه الهبوط، رغم أن انخفاض معروض الخام الأمريكي وتوقعات عودة الصين إلى الأسواق بعد عمليات الإغلاق وضعت حدودا لهبوط الأسعار.

في حين تدهورت مشاركة المتعاملين في أسواق النفط قبيل عطلات عيد الميلاد، فقد كانت السيولة في هذه السوق ضعيفة فعلا خلال الفترة الأطول من هذا العام، بما أضاف إلى تقلباتها.

ويتلقى النفط أيضا دعما من استمرار اضطرابات العرض في الولايات المتحدة. فقد أجلت شركة "تي سي إنيرجي" موعد إعادة تشغيل خط أنابيب "كيستون" أسبوعا آخرا، وحددت مستهدفها الآن يوم 28 أو 29 ديسمبر وفق أشخاص مطلعين.

على جانب آخر، انخفض الإنتاج في شمال داكوتا بنحو 300 ألف برميل يوميا منذ وقوع عاصفة شتوية خلال الأسبوع الماضي وسوف تستغرق عودته إلى مستوياته السابقة بعض الوقت.

وحسب وكالة "بلومبرج" مازال النفط في سبيله إلى تسجيل خسارة شهرية ثانية وسط نقص شديد في السيولة يجعل الأسعار عرضة لمخاطر التأرجح الشديد.

النفط يرتفع بفضل تراجع المخزونات الأمريكية وسط عاصفة شتوية

وزير الطاقة السعودي: مهمة أوبك+ ليست سهلة

يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسته في رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة، بينما صرح مسؤول كبير في البنك المركزي الأوروبي بأن تخفيض مستوى التضخم سوف يستغرق وقتا.

مهمة أوبك ليست سهلة

وذكر وزير الطاقة السعودي المتعاملين في أسواق النفط بأن تحالف أوبك+ يستطيع اتخاذ القرارات وسوف يتخذها بناءًا على رؤيته لأوضاع السوق وقد يغير اتجاهه وفقا لذلك.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن أوبك+ ليس أمامه خيار سوى أن يظل مبادرا واستباقيا في ضوء أسباب عدم اليقين التي تواجه الأسواق، مضيفًا أنه "ليس لدى مجموعة"أوبك+ خيار سوى أن تظل مبادرة واستباقية أمام الأوضاع العديدة التي تتسبب بحال عدم اليقين في سوق النفط، هذه المهمة ليست سهلة".

شهدت أسواق النفط تقلّبات حادّة هذا العام، مدفوعةً بشكل أساسي بالحرب الروسية الأوكرانية. ومع ارتفاع سعر البرميل لأكثر من 100 دولار، طالب عدد من قادة كبرى الاقتصادات المستهلكة منتجي النفط باتخاذ إجراءات لخفض الأسعار.

البنك المركزي الولايات المتحدة النفط تكساس الخام الامريكى وزير الطاقة السعودي هبوط الاسعار سوق النفط الاحتياطي الفيدرالي غرب تكساس الوسيط أسعار النفط العالمية خام غرب تكساس الوسيط النفط العالمي عبد العزيز بن سلمان الولايات المتحد مستوي التضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

طبق البيض يخسر 20 جنيها| منتجي الدواجن تكشف مفاجأة جديدة

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

شاهد.. أول صور من خطوبة سهر الصايغ

رفع سعر الفائدة.. مكاسب كبيرة تنتظر الجنيه المصري ومفاجأة بشأن توافر الدولار

سبب هبوط أسعار الذهب في مصر .. بشرى للمقبلين على الزواج

إقالة جديدة في اتحاد الكرة .. اِعرف التغييرات

موضوعات متعلقة

النفط يرتفع بفضل تراجع المخزونات الأمريكية وسط عاصفة شتوية

ارتفاع جنوني بأسعار النفط العالمية لليوم الرابع على التوالي

ارتفاع كبير في أسعار النفط بعد انهيار الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي

ترشيحاتنا

هبوط شديد في أسعار النفط العالمية

طلب إحاطة لوزير النقل بشأن إزالة كوبري بنى قرة في أسيوط

بعد رفع الفائدة لدعم الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

ارتفاع كبير في سعر الدولار العالمي

مش هيتحبس.. مفاجأة جديدة بشأن قتل سيدة على يد نجلتها وصديقها

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس منها .. 8 أشياء تدمر الخصوبة عند الرجال

مش بس نقص الحديد.. اعرف طرق علاج فقر الدم

احذر من تحويل صورتك لكارتون.. الذكاء الاصطناعي يهدد حياتك بالخطر

حمل كاميل ورحيل ألفي..نهاية مثيرة لأحداث الموسم الثالث من Emily in Paris

فيديو

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

دفن خطيبته وتخلص من حياته .. تفاصيل صادمة في حادث قويسنا.. فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ