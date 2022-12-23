وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي الجمعة

استقرت أسعار العملات الأجنبية والدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلي.

وننشر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات مستهل تعاملات اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية



ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الجمعة 24.64جنيه للشراء و 24.69جنيه للبيع .



سعر اليورو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 26.08جنيه للشراء و26.31جنيه جنيه .

الجنيه الاسترليني

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 29.55جنيه للشراء و 29.99جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة26.48جنيه للشراء و26.75جنيه للبيع .

وسجلت سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 2.35جنيه للشراء و2.38جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي اليوم الجمعة 2.49جنيه للشراء و2.53جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كرون دانمركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 3.50جنيه للشراء و3.53جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الآسيوية



ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة.

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 18.56جنيه للشراء و 18.75جنيه للبيع

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة عند 3.52جنيه للشراء و3.54جنيه للبيع.

رفع سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.