هجوم على كوريا الشمالية بسبب بيع صفقة أسلحة لشركة روسية

صرحت وزارة الخارجية لكوريا الجنوبية اليوم، إنها تدين شحنة أسلحة كوريا الشمالية إلى شركة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة ، مضيفة أنها تدعم مساعي الولايات المتحدة لإثارة القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن كوريا الشمالية أكملت عملية تسليم أسلحة أولية إلى شركة فاجنر للمساعدة في تعزيز القوات الروسية في أوكرانيا، حسب وكالة رويترز الإخبارية.

ونفت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أنها زودت روسيا بذخائر ، ووصفتها بأنها "لا أساس لها"، ونددت بالولايات المتحدة لتقديمها أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم.

ذكرت صحيفة طوكيو شيمبون اليابانية في وقت سابق أن كوريا الشمالية شحنت ذخائر بالفعل، بما في ذلك قذائف مدفعية ، إلى روسيا عبر القطار عبر حدودها الشهر الماضي ، وأنه من المتوقع شحنات إضافية في الأسابيع المقبلة.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يكذب فيه هذا الخبر قائلاً : " تقرير وسائل الإعلام اليابانية كاذب وليس له أساس من صحة، وأن تقديم كوريا الشمالية ذخائر لروسيا هو أبشع أتهام ولا يستحق أي تعليق أو تفسير ".

ولم يذكر بيان وزارة الخارجية الكورية الشمالية أي ذكر لأمر شركة فاجنر.

ووفقًا للبيت الأبيض ، فقد تسلم فاجنر صواريخ المشاة والصواريخ من كوريا الشمالية ، على الرغم من أن مالك شركة "فاجنر" يفغيني بريغوزين نفى هذا التأكيد باعتباره ثرثرة وتكهنات.

وقال المتحدث باسم كوريا الشمالية إن "كوريا الشمالية لم تتغير في موقفها المبدئي بشأن قضية صفقة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا وهو ما لم يحدث أبدا"

وأضاف" أن الولايات المتحدة هي التي تجلب إراقة الدماء والدمار إلى أوكرانيا من خلال لتزويدها بأنواع مختلفة من الأسلحة الخطيرة والفتاكة ".