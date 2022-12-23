نشره مدون بريطاني.. مقطع فيديو يقود سائق مغربي للسجن

تفاعلت السلطات المحلية بمدينة مراكش المغربية، مع فيديو يوثق لعملية "نصب"، بطله سائق سيارة أجرة فرض على سائح أجنبي سعرا وصف بـ"الخيالي"، لنقله من المطار إلى إحدى المعالم السياحية المعروفة بوسط المدينة.

وأوقفت مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمدينة مراكش، الخميس، سائق سيارة الأجرة نهائيا عن العمل، بسبب الحادثة، بحسب ما نقله موقع "هسبريس" المحلي.

واحتسب السائق على صانع المحتوى البريطاني سيمون ويلسون، الذي حل بالمغرب قادما من قطر بعد حضوره منافسات كأس العالم، سعر 350 درهما (35 دولارا)، علما بأن السلطات المختصة تحدد تعريفة النقل من المطار إلى وسط المدينة في 70 درهما، ما أثار ردود فعل مستنكرة لسلوك السائق.

ووثق صانع المحتوى الذي يتابع حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أزيد من 8 ملايين، الحادثة في فيديو عرف انتشارا واسعا وشاهده أزيد من مليوني شخص على تطبيق تيك توك.

ورغم أن السائح البريطاني اتفق في البداية مع السائق على نقله مقابل مبلغ 350 درهما، وهو السعر الذي يبقى مبالغا فيه، أعطاه عند الوصول إلى وجهته مبلغ 400 درهم، غير أن امتناعا جزئيا عن رد المتبقي، قبل أن يصر عليه السائح على استرجاع.

ونشر ويلسون مقطع الفيديو الذي عرف انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "احتيال ومراوغة سائق تاكسي مغربي"، ظنا منه أن الاحتيال الذي قام به سائق سيارة الأجرة يقتصر على امتناع عن إرجاع 50 درهما، في حين أن "الاحتيال الأكبر" الذي لفت إليه معلقون مغاربة يخص أساسا تسعيرة "350 درهما".

وقالت سلطات المدينة، إنها "بمجرد إطلاعها على شريط مرئي تم تسجيله من قبل السائح البريطاني، بخصوص الابتزاز الذي تعرض له، أطلقت تحرياتها بخصوص صاحب الرخصة، وبعد تمكنها من معرفة هوية السائق دعت إلى اجتماع للبت في الملف، انتهى بتوقيف المعني نهائيا".

وأعادت حادثة التاكسي، موضوع فرض بعض المنتسبين لقطاع سيارات الأجرة بمراكش، تسعيرات خاصة مخالفة للتسعيرات التي تحددها السلطات، مما يؤثر بالسلب على صورة المدينة والبلاد السياحية.