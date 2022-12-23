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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العلامة الكاملة.. الأهلي يهزم الزمالك 6-0 في جميع المراحل السنية

صدى البلد

نجحت جميع فرق قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على الزمالك، في جميع المراحل السنية المختلفة ببطولات الجمهورية، خلال الدور الأول للموسم الكروي الحالي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، بواقع ٦ انتصارات من ٦ مباريات، بالعلامة الكاملة.

فريق الشباب مواليد ٢٠٠١ نجح في الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد أشرف وعبد الرحمن أشرف «مانو»، وذلك على ملعب الأهلي بمدينة نصر.
فريق «أهلي ٢٠٠٣» نجح في الفوز على الزمالك بهدف سجله أحمد أشرف، وذلك في المباراة التي استضافها الزمالك على ملعب كلية الزراعة بالجيزة.

«أهلي ٢٠٠٥» فاز  على الزمالك  بهدف دون رد سجله محمد عبد الله من تسديدة صاروخية، ونجح كذلك «أهلي ٢٠٠٦» في الفوز على الزمالك بثنائية حسام عادل، وأقيمت المباراتان على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

«أهلي ٢٠٠٧» فاز  على الزمالك أيضًا بهدفين مقابل هدف، وسجل الهدفين حازم عاشور ومحمد عبد الفتاح «تاحا».

«أهلي ٢٠٠٨» فاز  على الزمالك في ملعبه بميت عقبة، بهدفين دون رد، سجلهما عمر العدوي وآدم علاء.

 

فرق قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولات الجمهورية للموسم الكروي فريق الشباب مواليد ٢٠٠١ أهلي ٢٠٠٣

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العلامة الكاملة.. الأهلي يهزم الزمالك 6-0 في جميع المراحل السنية

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