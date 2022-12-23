ياسمين عبد العزيز فتاة من شبرا وحنان مطاوع فلاحة .. تفاصيل شخصيات نجمات رمضان 2023

شهور قليلة تفصلنا عن موسم رمضان 2023 وبدأ عدد من صناع الأعمال التصوير والتحضير لمسلسلاتهم، وتتنافس اكثر من نجمة في الموسم القادم على خطف انظار الجمهور لذلك اخترن شخصيات جديدة عليهن ومنهن من استوحى شخصيات من الواقع، وبدأن في الكشف عن بعض تفاصيل الأدوار التي يلعبنها من خلال حساباتهن على مواقع التواصل الإجتماعي كنوع من الدعاية ونرصد تفاصيل أدوار النجمات في موسم رمضان في التقرير التالي ..

ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها صورة لها من كواليس تصوير مسلسل ضرب نار، وتجسد من خلاله شخصية مهرة فتاة من شبرا.

ويجسد الفنان أحمد العوضي من خلال مسلسل شخصية صعيدي من سوهاج يدعى جابر أبو شديد إذ كشف عن تفاصيل الشخصية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتعاقد على المشاركة في بطولة "ضرب نار" كل من هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود الفنانة سهير المرشدى، ويواصل مخرج العمل مصطفى فكرى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.



نيللي كريم

وتظهر الفنانة نيللي كريم من خلال مسلسل عملة نادرة بشخصية امرأة صعيدية وتقوم حاليا بالتدريب على اللهجة بشكل جيد حتي تتجنب الانتقادات.

ويشارك النجمة نيللي كريم في مسلسل "عملة نادرة" الذي بدأ تصوير المشاهد الأولى في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر عدد كبير من النجوم والفنانين منهم الفنان جمال سليمان، كمال أبو ريه، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، جومانا مراد، مريم الخشت، محمد فهيم، رمزي العدل، هشام عاشور.



روجينا

تقدم الفنانة روجينا من خلال مسلسل ستهم سيرة 4 سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن «الأسطى أم فارس» والتي تعمل «كهربائية» تأسيس وتشطبيات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.

كما تتضمن أحداث المسلسل، سيرة «المعلمة عفاف» التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ بأكبر الأسواق، وسط كبار التجار، فضلًا عن «بهية» من محافظة بني سويف، والتي حظيت قصتها بإشادات واسعة، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث، كما أنها باعت كليتها مقابل 25 ألف جنيه، لسداد ديونها.

ويشهد مسلسل «ستهم»، التجربة الأولى ، لشيخ المداحين ياسين التهامي فى الظهوربالدراما حيث يظهر بدور رئيسي ضمن أحداث العمل، المُقرر طرحه في رمضان 2023.

منى زكي

تجسد أيضا الفنانة منى زكي شخصية الحاجة صيصا ولكن القائمين على العمل أوضحوا في أكثر من تصريح صحفي أن الشخصية بعيدة عنها تماما.

مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

علا غانم

وبعد غياب 6سنوات تعود النجمة علا غانم من خلال مسلسل يحمل اسم توحة وتجسد من خلاله شخصية فرانة تمر بالعديد من الأزمات.

ويشارك علا غانم في بطولة المسلسل حتى الآن عدد من النجوم أبرزهم أحمد بدير، انتصار، عابد عناني، دنيا المصري، مي القاضي وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في العمل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2023.



وتدور قصة العمل حول مفهوم قوة الإرادة التي تدفعك نحو تحقيق ما قررت بلوغه وتصر على تنفيذه سواء في مجال دراستك أو في حياتك العاطفية أو في مجال عملك، فتقابل «توحة» صعوبات في الحياة مادية ومعنوية، من القريب والغريب لكن عليها تذليل تلك العقبات وتخطيها، فمن يدري ما سيكتب لها بالنهاية.

روبي

وتظهر روبي للجمهور في موسم رمضان 2023 من خلال شخصية فتاة خريجة جامعة أمريكية وتحاول عائلتها تجهيزها للعمودية في مسلسل" حضرة العمدة".



مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبي، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، بسمة، أحمد بدير، حسام داغر، ادوارد، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، نهلة سلامة ومحمد الصاوى ويناقش العمل قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع.

حنان مطاوع

تشارك الفنانة حنان مطاوع في مسلسل سر السلطان، والمقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2023، وتجسد حنان شخصية "فلاحة" ضمن أحداث العمل.

مسلسل "سر السلطان" من بطولة: أحمد فهمي، أحمد السعدني، ريم مصطفى، حسين فهمي، صلاح عبدالله، هالة صدقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، إسلام حافظ، مصطفى درويش، محمود قابيل، والعمل مأخوذ عن قصة "سره الباتع"، لـ الكاتب الكبير يوسف إدريس، ومن إخراج خالد يوسف.