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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يهزم سيراميكا كليوباترا 1-0 في الدوري المصري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري وسيراميكا

فاز الاتحاد السكندري على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري .

أحرز أحمد عيد هدف تقدم الاتحاد لاسكندري في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول من خلال رأسية  وصلت إلى أحمد عيد على حدود منطقة الجزاء فراوغ الأخير الدفاع والحارس بشكل رائع ثم سدد كرة من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وحصل مورو ساليفو لاعب الاتحاد السكندري على  بطاقة صفراء  بعد إعاقته محاولة مرور محمد إبراهيم في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة العاشرة ألغي حكم المباراة هدف تعادل سيراميكا كليوباترا  بداعي التسلل على ميدو جابر.

وشن لاعبو سيراميكا كليوباترا العديد من الهجمات على مرمي الاتحاد السكندري من أجل إحراز هدف التعادل ولكن نجح لاعبو الاتحاد السكندري في الحفاظ على شباكهم .

وبهذه النتيجة تواجد الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد ١٨ نقطة بينما تواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد ١١ نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.

تشكيل الفريقين

خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: المهدي سليمان.  

في خط الدفاع: هشام صلاح - محمد صالح - محمود علاء - صبري رحيل.

في خط الوسط: كريم الديب - مورو - محمود عبد العزيز.

في خط الهجوم: أحمد عيد - إبراهيم حسن - مابولولو

 

بينما خاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد بسام .  

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط:   محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمد توني - ميدو جابر - محمود زلاكا.

خط الهجوم : جون ايبوكا

الاتحاد السكندري الدوري المصري ترتيب الدوري المصرى المهدي سليمان محمد ابراهيم سيراميكا كليوباترا

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