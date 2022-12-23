مصطفى بكري : شعب مصر مستعد يقدم روحه مجددًا فداء لقناة السويس

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تاريخ مصر حافل بالعديد من الانتصارات والقصص المشرفة تجاه العدوان على مر تاريخه، ومن أبرزها تصدى أهل بورسعيد للعدوان الثلاثي.

موضحًا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان له دور بارز في تخليص مصر من الاحتلال البريطاني وتأميم قناة السويس بالإضافة إلى التصدي للعدوان الثلاثي.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن قناة السويس بمثابة شريان حياة للمصريين، والجيش المصري وقائد مصر لن يفرطا في قناة السويس، مؤكدًا على أهمية تفعيل المادة 43 من الدستور وحماية قناة السويس مهما كانت المغريات.

آلاف المواطنين المصريين

وأوضح مصطفى بكري، أن آلاف المواطنين المصريين قدموا أرواحهم أثناء حفر قناة السويس، كما أن الشعب مستعد أن يقدم روحه مرة أخرى فداء لقناة السويس لأنه شريان تاريخي واقتصادي مهم لمصر.

وتابع: أن تصدى أهل بورسعيد للعدوان الثلاثي يعد درسا لكل خائن في الدفاع عن أرض الوطن، مؤكدًا على أهمية نشر التاريخ الحافل للمصريين والجيش المصري بكافة مراحله المختلفة.