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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: على الشباب معرفة التاريخ المصري بدلا من البحث عن التريند

صدى البلد

طالب الإعلامي مصطفى بكري، الشباب الاطلاع على التاريخ المصري في التصدي للجماعات الخائنة والعدوانية التي هاجمت مصر، بدلا من البحث عن التريند حاليا وتقديم محتوى تافه عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعبر عن قيمة تاريخنا.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن مصر لم تشهد أزمات اقتصادية على مدار تاريخها مثل التي نعاصرها في الوقت الحالي، ورغم كل التحديات التي تواجه الدولة هناك عشرات المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة على أرض الواقع في كل ربوع مصر.

الشائعات المنتشرة 

وحذر  مصطفى بكري من خطورة الشائعات المنتشرة التي تشكك في قدرة القيادة السياسية، مؤكدُا أن هؤلاء يريدون الخراب لمصر وفقا للأجندة الخارجية التي يسعون إليها.

وطالب مصطفى بكري الجهات المعنية بضرورة الاستماع للشارع ومعرفة ما يحتاج إليه.

مصطفى بكري القوات المسلحة التواصل الاجتماعي المشروعات القومية القيادة السياسية

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