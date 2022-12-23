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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض جديد في أسعار الذهب بعد قرار وزير التموين.. تفاصيل

الذهب
الذهب

علق ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، على قرار وزير التموين بتشكيل لجنة إدارة مشروع دعم مصانع وورش المشغولات الذهبية، مؤكدا أن القرار سيؤدي إلى خفض سعر المصنعية.

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وكشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن لجنة إدارة مشروع دعم مصانع وورش المشغولات الذهبية التي وجه وزير التموين بتشكيلها تدعم 250 ورشة صغيرة.

 

دعم الورش


وأوضح ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب،: “دعم 250 ورشة صغيرة سيكون من خلال ما تحتاجه الورشة سواء من حيث الخام أو الماكينات الحديثة أو الموديلات المتطورة”.


وأشار: “صناعة الذهب في مصر تحتاج على دعم خاصة بعد ارتفاع أسعاره”، مؤكدا: “دعم 250 ورشة صغيرة سيؤدي إلى مزيد من تشغيل العمالة”.
 

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