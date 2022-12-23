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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض الدولار الأمريكي مقابل العملات عالميا

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

انخفض الدولارالأمريكي مقابل معظم العملات في تداول متقلب وخفيف، اليوم الجمعة، مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتحسين شهية المستثمرين للمخاطرة.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في أكتوبر.

ووفقا لشبكة "سي ان ايه" الأمريكية، وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% خلال شهر أكتوبر في الولايات المتحدة.

وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 4.7% على أساس سنوي في نوفمبر بعد زيادة 5.0% في أكتوبر، ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لسياسته النقدية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في اجتماعه المقبل للسياسة، في يناير، بعد عدة زيادات كبيرة.

 

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