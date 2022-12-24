مصرع شاب وإصابة آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص وموتوسيكل بالمحلة

شهد طريق "المحلة _ شبرابابل " بمحافظة الغربية منذ قليل مصرع شاب وإصابة آخرين بحادث تصادم سيارة ميكروباص وموتوسيكل علي طريق المحلة - شبرابابل كما تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصابين إلى مستشفى المحلة العام .

كانت غرفه عمليات الإسعاف تلقت إخطارا بوقوع حادث ميكروباص وموتوسيكل علي طريق المحلة - شبرابابل بدائرة مركز المحلة ووقوع حالة وفاة ومصابين .

كما انتقلت قوة أمنية وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل، علي طريق المحلة - شبرابابل بدائرة مركز المحلة وتبين مصرع شاب يدعي “محمد. ع. ا” في العقد الثاني من العمر وإصابة شابين آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج





كما تم الدفع بأوناش المرور لرفع أثار حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق والتحفظ علي سائق الميكروباص المتسبب في الحادث .

البحث الجنائي



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.