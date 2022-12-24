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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ليلة رأس السنة.. نيكول سابا تحيي حفلا في التجمع الخامس

نيكول سابا
نيكول سابا

تحيى الفنانة نيكول سابا حفلا غنائيا يوم 31 ديسمبر الحالى بمناسبة احتفالات راس السنة وذلد فى منطقة التجمع الخامس. 

وتشدو نيكول سابا بعدد من الأغاني التى تنال اعجاب الجمهور ولعل من أبرزها “سمك القرش والجو حلو وصورة سلفى ومش وقت كلام وكنت بحالى وفارس أحلامى”. 

حرصت النجمة اللبنانية نيكول سابا علي مشاركة متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كلاسيكيه.

وخطفت نيكول الأنظار بإطلالة جذابة، ترتدي بدلة بيضاء باللون الابيض، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة إعجابهم.

وأحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا في "لوسال" بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشهر الماضي، حضره اكثر من 3 آلاف مدعو من المشاهير وأسرهم.

وكانت طرحت الفنانة نيكول سابا  أغنية جديدة تحمل اسم “وطني الجمال”، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي.

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