رسالة مؤثرة من كريم فؤاد لـ أكرم توفيق: هترجع أحسن يا أسد

وجه كريم فؤاد لاعب القلعة الحمراء رسالة لـ أكرم توفيق نجم الأهلي بعد إصابته خلال التدريبات بقطع في الرباط الصليبي أمس الجمعة .



وكتب كريم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام":"ربنا يشفيك ويعافيك يارب يا حبيبي انت قدها ربنا يرجعك بألف سلامة وترجع أحسن من الأول يا أسد ربنا مبيكتبش غير الخير وأكيد دي حاجة خير ليك ، هنفتقدك جداً يا أكرم الناس".



وكان الأهلي أعلن أمس نتيجة الأشعة التي خضع لها أكرم توفيق حيث أثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي لينتهي موسم اللاعب مع الأهلي .



ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء غد على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.