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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة مؤثرة من كريم فؤاد لـ أكرم توفيق: هترجع أحسن يا أسد

كريم فؤاد واكرم
كريم فؤاد واكرم

وجه كريم فؤاد لاعب القلعة الحمراء رسالة لـ أكرم توفيق نجم الأهلي بعد إصابته خلال التدريبات بقطع في الرباط الصليبي أمس الجمعة .


وكتب كريم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام":"ربنا يشفيك ويعافيك يارب يا حبيبي انت قدها ربنا يرجعك بألف سلامة وترجع أحسن من الأول يا أسد ربنا مبيكتبش غير الخير وأكيد دي حاجة خير ليك ، هنفتقدك جداً يا أكرم الناس".
 

وكان الأهلي أعلن أمس نتيجة الأشعة التي خضع لها أكرم توفيق حيث أثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي لينتهي موسم اللاعب مع الأهلي .


ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء غد على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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رسالة مؤثرة كريم فؤاد الرباط الصليبى القلعة الحمراء بقطع في الرباط الصليبي اصابة نجم الاهلي

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