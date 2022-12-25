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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 66 ألف ريال.. سعر شيري تيجو 7 برو في السعودية |صور

شيري تيجو 7 برو موديل
شيري تيجو 7 برو موديل 2023

تمكنت شركة شيري الصينية من احتلال مكانة مميزة داخل اسواق السيارات العربية، لما تقدم من طرازات متنوعة أبرزها فئة الـ SUV، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام شيري تيجو 7 برو موديل 2023.

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وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري سعر ومواصفات السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2023 في السعودية.

شيري تيجو 7 برو موديل 2023 

تحتوي السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2023 على مقصورة قيادة خماسية المقاعد، مع قفل مركزي للابواب، ومكيف هواء بفتحات خلفية، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر الشتغيل والايقاف للمحرك، بالإضافة إلى بلوتوث، ومدخل USB و AUX، وشاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية.

شيري تيجو 7 برو موديل 2023 

وتأتي السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2023 بتجهيزات تتضمن عجلة قيادة متعددة الوظائف، وفتحة سقف زجاجية بانوراما، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى جنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات حركة لسهولة الاصطفاف، وكاميرا للمتابعة والتحكم البصري.

شيري تيجو 7 برو موديل 2023 

وحصلت السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2023 على واجهة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مع اضاءة نهارية LED، ومصابيح أمامية حادة المظهر، بينما تتسمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 145 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية CVT بتقنية الدفع الامامي.

شيري تيجو 7 برو موديل 2023 

أسعار السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2023 في السوق السعودية 

 

الفئة الاولى 1.5T Comfort  شيري تيجو 7 برو موديل 2023 بسعر 66,500 ريال.

الفئة الثانية 1.5T Comfort 2 Tone  شيري تيجو 7 برو موديل 2023 بسعر 67,700 ريال.

الفئة الثالثة 1.5T Luxury  شيري تيجو 7 برو موديل 2023 بسعر 70,600 ريال.

الفئة الرابعة 1.5T Luxury 2 Tone  شيري تيجو 7 برو موديل 2023 بسعر 71,800 ريال.

شيري تيجو تيجو 7 برو شيري تيجو 7 برو شيري تيجو 7 برو موديل 2023

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