تبدأ من 66 ألف ريال.. سعر شيري تيجو 7 برو في السعودية |صور

تمكنت شركة شيري الصينية من احتلال مكانة مميزة داخل اسواق السيارات العربية، لما تقدم من طرازات متنوعة أبرزها فئة الـ SUV، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام شيري تيجو 7 برو موديل 2023.

وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري سعر ومواصفات السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2023 في السعودية.

شيري تيجو 7 برو موديل 2023

تحتوي السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2023 على مقصورة قيادة خماسية المقاعد، مع قفل مركزي للابواب، ومكيف هواء بفتحات خلفية، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر الشتغيل والايقاف للمحرك، بالإضافة إلى بلوتوث، ومدخل USB و AUX، وشاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية.

شيري تيجو 7 برو موديل 2023

وتأتي السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2023 بتجهيزات تتضمن عجلة قيادة متعددة الوظائف، وفتحة سقف زجاجية بانوراما، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى جنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات حركة لسهولة الاصطفاف، وكاميرا للمتابعة والتحكم البصري.

شيري تيجو 7 برو موديل 2023

وحصلت السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2023 على واجهة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مع اضاءة نهارية LED، ومصابيح أمامية حادة المظهر، بينما تتسمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 145 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية CVT بتقنية الدفع الامامي.

شيري تيجو 7 برو موديل 2023

أسعار السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2023 في السوق السعودية

الفئة الاولى 1.5T Comfort شيري تيجو 7 برو موديل 2023 بسعر 66,500 ريال.

الفئة الثانية 1.5T Comfort 2 Tone شيري تيجو 7 برو موديل 2023 بسعر 67,700 ريال.

الفئة الثالثة 1.5T Luxury شيري تيجو 7 برو موديل 2023 بسعر 70,600 ريال.

الفئة الرابعة 1.5T Luxury 2 Tone شيري تيجو 7 برو موديل 2023 بسعر 71,800 ريال.