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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأطباء تطلب لقاء مساعد وزير العدل لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

صدى البلد

خاطب اليوم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء المستشار خالد عبد الوهاب إسماعيل مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي، لتحديد موعد اجتماع يضم مساعد وزير العدل ومسئولي مصلحة الطب الشرعي من جانب ونقيب الأطباء وهيئة مكتب نقابة الأطباء من جانب آخر.


قال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام أن طلب هذا اللقاء يأتي في إطار سعي نقابة الأطباء إلى مناقشة أهمية تشريع قانون المسئولية الطبية للمنظومة الصحية بجميع أطرافها، وحرص نقابة الأطباء على توضيح وجهة نظرها لجميع الجهات المعنية والمخاطبة في القانون ومنها مصلحة الطب الشرعي.


وكانت نقابة الأطباء قد خاطبت مجلس النواب بملاحظاتها على مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من بعض أعضاء المجلس ومتطلباتها نحو تعديل هذا المشروع.


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