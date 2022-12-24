عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشأن المساجد .. بشرى من الأوقاف عن شهر رمضان 2023 .. فيديو

الاوقاف
الاوقاف

كشف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى لوزارة الأوقاف، تفاصيل الاستعدادات المُبكرة للإعداد لشهر رمضان.

وقال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى لوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "في إطار الاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك، ستشهد المساجد انطلاقة كبيرة وغير مسبوقة في شهر رمضان".

وأضاف: "صلاة التراويح ستكون في كل مسجد تقام فيه شعائر الجمعة"، موضحا: "ستكون هناك استعدادات من الوزارة لإقامة الاعتكاف وسيكون هناك صلاة التهجد بالمساجد الكبرى".

وأكد: "ستكون هناك خطة غير مسبوقة واستعداد مبكر للاحتفال بشهر رمضان مبارك"، لافتا: "كل هذا بجانب الدروس الدعوية والعملية في شهر رمضان وخاطرة صلاة التراويح، بجانب وجود مقرأة كبار القراء للتجويد خلال شهر رمضان بالإضافة إلى ابتهالات طوال الشهر الكريم".

وأشار الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى لوزارة الأوقاف،: "المقارئ والابتهالات ستكون طوال شهر رمضان"، موضحا: "وزير الأوقاف وجه بإعداد الخطة لتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وسيبدأ التوزيع قبل بداية شهر رمضان، إضافة إلى 300 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الإطعام".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

%15 زيادات .. بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل بداية العام الجديد 2023

تدخل عاجل من لاعبي سلة الأهلي بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

المخدرات مش بتاعتي.. اعترافات منة شلبي ولغز الـ "4 بلاد" قبل القاهرة| تفاصيل

هبوط جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه غرامة .. ابعد عن هذه الأسماء لـ عيالك | محظورة

جرام الذهب عيار 21 يخسر 40 جنيها.. الأصفر ينخفض بعد قرار المركزي

سقوط مدرج جماهير صالة حسن مصطفى أثناء مباراة سلة الاتحاد السكندري والأهلي

ترشيحاتنا

ميدو يكشف بالمستندات سر أزمة قرض ممدوح عباس للزمالك

إلغاء 2700 رحلة طيران في الولايات المتحدة بسبب العواصف الشتوية.. تفاصيل

الوزير عن بيع تذاكر القطارات للسائح بالدولار: هو أنا أخدتها منك يا مصري؟

قرار عاجل من وزير الرياضة بعد تصريحات نائب رئيس اتحاد السلة

حكم عدم الوفاء بالنذر بسبب التعب.. دار الإفتاء ترد

ميدو يكشف كواليس جديدة في أزمة مرتضى منصور وممدوح عباس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوي ووسيم ويشبهنا الآن.. شكل فرعون مصري أراد قتل النبي موسى وابتلعته المياه

صوتي خامته شتوية .. العِلم يحسم صحة تصريح ياسمين عز

بطقم بيجامات.. محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع أسرته

بعد تحريم الفن| 5 صور أثارت الجدل لزيزي عادل.. صور

فيديو

وجبات وشاشة لكل كرسي .. انطلاق قطار تالجو فائق السرعة بمحطات مصر

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

بسبب الفيروس المخلوي .. تحذير جديد من وزارة الصحة | تغطية خاصة

حقيقة التنازل عن موانئ نهر النيل وإلغاء العلاج المجاني| شائعات نفتها الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ