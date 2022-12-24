بشأن المساجد .. بشرى من الأوقاف عن شهر رمضان 2023 .. فيديو

كشف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى لوزارة الأوقاف، تفاصيل الاستعدادات المُبكرة للإعداد لشهر رمضان.

وقال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى لوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "في إطار الاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك، ستشهد المساجد انطلاقة كبيرة وغير مسبوقة في شهر رمضان".

وأضاف: "صلاة التراويح ستكون في كل مسجد تقام فيه شعائر الجمعة"، موضحا: "ستكون هناك استعدادات من الوزارة لإقامة الاعتكاف وسيكون هناك صلاة التهجد بالمساجد الكبرى".

وأكد: "ستكون هناك خطة غير مسبوقة واستعداد مبكر للاحتفال بشهر رمضان مبارك"، لافتا: "كل هذا بجانب الدروس الدعوية والعملية في شهر رمضان وخاطرة صلاة التراويح، بجانب وجود مقرأة كبار القراء للتجويد خلال شهر رمضان بالإضافة إلى ابتهالات طوال الشهر الكريم".

وأشار الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى لوزارة الأوقاف،: "المقارئ والابتهالات ستكون طوال شهر رمضان"، موضحا: "وزير الأوقاف وجه بإعداد الخطة لتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وسيبدأ التوزيع قبل بداية شهر رمضان، إضافة إلى 300 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الإطعام".