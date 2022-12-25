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كامل الوزير: قطار تالجو يمتص الصدمات.. وبيع التذاكر بالدولار للأجانب قريبا

صدى البلد

ناقش المهندس كامل الوزير، وزير النقل العديد من القضايا الهامة وأبرزها قطار تالجو الجديد،  متحدثا عن مزايا خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر".

كامل الوزير: قطار تالجو يمتص الصدمات والحمامات مثل الطائرات
 

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، مزايا  قطارات تالجو الجديدة، مؤكدا أنها مصممة بتقنية تساعدها على امتصاص الصدمات.

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": “أسعار تذاكر القطارات تختلف باختلاف الدرجة”، لافتا إلي وجود سعر للدرجة الثالثة العادية، والثالثة ذات التهوية الديناميكية، والثالثة مكيفة، والثانية مكيفة، والأولى مكيفة، والـVIP، والتالجو.

 

وزير النقل يكشف أسعار القطار التالجو الجديد

كشف الفريق كامل الوزير، تفاصيل  أسعار تذاكر القطارات تختلف باختلاف الدرجة بقطار تالجو الجديد.
وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"  وجود سعر للدرجة الثالثة العادية، والثالثة ذات التهوية الديناميكية، والثالثة مكيفة، والثانية مكيفة، والأولى مكيفة، والـVIP، والتالجو.

وأكمل الوزير: "سعر تذكرة الدرجة الأولى بالقطارات الإسباني والفرنسي 70 جنيهًا، والـVIP بـ125، والدرجة الثانية بـ55، لخط «القاهرة – الإسكندرية».

وأشار إلي أن سعر تذكرة الدرجة الأولى في التالجو الإسباني بـ150 جنيهًا، والـVIP بـ200 جنيه، مؤكدًا أن الوزارة لم تلغِ قطار الساعة 2 بين القاهرة الإسكندرية، ومازالت توفر القطارات الأخرى للراغبين في ركوبها.


وزير النقل: وضعنا خطة لتطوير خطوط السكك الحديد تمتد لـ10 سنوات
 

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن السفير الإسباني أخبره منذ يومين بأن حال مصر مماثل لحال إسبانيا، منذ 80 سنة على مستوى السكك الحديدية.

وأوضح وزير النقل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: “السفير أخبره بأن بلاده بدأت حينها بتطوير شبكة الطرق والقطارات والموانئ قبل 80 عاما من الآن”.

وتابع الوزير: "الوزارة وضعت خطة تمتد لـ10 سنوات، من أجل تطوير 10 آلاف كم خطوط للسكك الحديد، وإدخال خطوط جديدة تخدم المناطق اللوجستية.

وأضاف وزير النقل: "إسبانيا تمكنت من تحقيق معدلات صناعة وزراعة وسياحة جيدة، بعد عملية التطوير في السكك الحديدية".

كامل الوزير يكشف موعد بيع تذاكر القطارات بالدولار للأجانب
أكد الفريق كامل الوزير النقل، تعميم تحصيل تذاكر القطارات بالدولار واليورو للأجانب بداية من الشهر المقبل.

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" تعامل وزارة النقل بالدولار يساهم في توفير العملة الصعبة سواء من اليورو أو الدولار، ما يساهم في عدم لجوء السائح لاستبدال الدولار من السوق السوداء.

نهضة بمرفق السكة الحديد|وزير النقل: قطار تالجو لن يعرف الباعة الجائلين أو المتسولين|فيديو

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": "انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة من القاهرة للإسكندرية بمثابة نقطة فارقة في مسيرة تحديث مرفق السكة الحديد بمصر، مضيفا: قطار تالجو لن يعرف الباعة الجائلين أو المتسولين.

وأضاف كامل الوزير: "قطار تالجو تصل سرعته إلى 160 كيلومترًا ومزود بامتصاص للمطبات والصدمات الهوائية على الطريق، متابعا: "لدينا نهضة شاملة في قطاع السكك الحديدية".

وأشار إلي أن أحد الركاب أكد له أن استهلاكه للوقود خلال السفر من القاهرة للإسكندرية تتراوح ما بين 600 إلى 800 جنيه، ولكن حاليًا التكلفة 200 جنيه فقط للرحلة الواحدة.

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