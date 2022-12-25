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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انخفاض أسعار الأرز بالأسواق ومنافذ الزراعة.. كم يبلغ سعر الكيلو؟

الأرز
الأرز

انخفضت أسعار الأرز اليوم، الأحد 25 ديسمبر 2022، لصنف الأرز الشعير بواقع 200 جنيه للطن، وذلك بعد القرارات الحكومية الأخيرة بتحديد سعر الأرز، والسماح بحرية تداوله عبر المحافظات.

أسعار الأرز بمنافذ الزراعة

ويتراوح سعر الأرز بمنافذ الزراعة بين 12 و15 جنيها بالمنافذ.  

كما تطرح وزارة الزراعة المنافذ المتحركة للتجول بالميادين والشوارع وتصل إلى المناطق النائية التي يصعب الوصول لها.
 

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أسعار الأرز بالأسواق

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة  خلال التعاملات اليومية، لتسجل 11,000 جنيه للطن، وانخفضت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة ليسجل سعر الطن 10,600 جنيه لدى أسواق الجملة.

كما سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» ارتفاعًا جديدًا بمقدار 200 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 16,800 جنيه، وصعدت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 16,200 جنيه، بدلًا من 16.100 جنيه، بزيادة قدرها 100 جنيه عن سعر أمس.

السعر العادل للأرز

وقال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك إجراءات تتخذ لتوفير الأرز فى جميع أنحاء الجمهورية ويكون متداولا لجميع المواطنين بالسعر العادل.

وأضاف "خليل"، في تصريحات متلفزة له، أن وزير التموين والتجارة الداخلية عقد اجتماعا مع المديريات لتوفير الأرز للمواطن المصري بالسعر العادل وفي الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية، موضحا أن وزير التموين أمر بحرية نقل الأرز الأبيض بجميع المحافظات بدون تصاريح، مع الأخذ فى الاعتبار جميع القرارات المنظمة للأسعار طبقا للقرارات فى هذا الشأن.
 

أسعار الأرز بالأسواق 

وأشار إلى أن الأرز الأبيض سيتداول بالمحافظة بدون تصريح، معقبا: “ولكن مع الالتزام بالسعر وهو 12 و15 جنيها، والأرز الفاخر بـ18 جنيها، ومد الحصاد إلى 15 يناير”.

من جانبه، كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن أسباب ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق، حيث سجل سعره لدى المستهلك 18 جنيها، فى حين أنه وصل خلال الأيام القليلة الماضية إلى 12 جنيها.

وأوضح "أبو صدام"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن احتكار الأرز واستغلال التجار لسلعة الأرز سبب أساسي فى ارتفاعه بالأسواق، خاصة أنه سلعة قابلة للتخزين لفترات طويلة، مشيرا إلى أننا نزرع من الأرز ما يكفينا للاحتياجات المحلية فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي لترشيد استهلاك المياه.

متوسط إنتاج الأرز

ونوه إلى أن متوسط إنتاج الأرز الشعير 5.5 مليون طن ويتحول لأرز أبيض ليصل إلى 3.5 مليون طن، مؤكدا أن هناك أماكن كثيرة فى مصر يخزن فيها الأرز، مشيرا إلى أننا نزرع حوالى مليون و750 ألف فدان، وهذا ما حددته وزارتا الزراعة والري.

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