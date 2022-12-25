مطران الكنيسة الأسقفية يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وفد الكنيسة لزيارة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك بمقره بحدائق القبة.

وقدم رئيس الأساقفة التهنئة لبطريرك الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث سمن دور الكنيسة الكاثوليكية في العمل المسكونى.

وقال رئيس الأساقفة - خلال اللقاء - نحظى بعيد مبارك برغم كل الأيام الصعبة التى يمر بها العالم من حولنا.

وأكد رئيس الأساقفة: للكنيسة الكاثوليكية دور هام بمجلس كنائس مصر وخاصة لجنة الرعاة والتى تعمل على الكثير من الأيام الروحية فى القاهرة والصعيد.

وأضاف رئيس الأساقفة: تستضيف الكنيسة الأسقفية احتفال مجلس كنائس مصر لنقل الأمانة العامة لها في فبراير المقبل، وعملت لجنة الرعاة على امتداد عملها للصعيد، إذ بدأت اللجنة بترتيب أيام للصلاة بوجه قبلى تمهيدًا لإنشاء لجان هناك.

من جانبه، قال بطريرك الكاثوليك: تأثير المجلس هام للغاية لأنه حينما يكون الشخص مقتنع بما يفعله يصبح التأثير فعال.

وأشار البطريرك إبراهيم اسحق إلى التواجد الكنسى فى الصعيد وقوته ومركزيته الكبيرة، لافتا إلى أن شكل العائلة مختلف فى الصعيد نظرا لعدم وجود الضوضاء وصخب العاصمة.

وفي نهاية اللقاء، أشاد رئيس الأساقفة بالدور الذي تلعبه الكنيسة الكاثوليكية في مجالات التنمية والرعاية.

حضر اللقاء القس يشوع يعقوب عميد مساعد (منصب كنسي) كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية والقس ميشيل ميلاد راعى الكنيسة الأسقفية بالجيزة والقس فايز نادى راعى الكنيسة الأسقفية بعين شمس، ومن الكنيسة الكاثوليكية حضر كلًا من القمص بيشوي فوزي الوكيل الرعوي البطريركي.

وكان الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قد ترأس الليلة الماضية قداس عيد الميلاد المجيد مساء أمس السبت من كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر للأقباط الكاثوليك، بحضور الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وعدد من كبار رجال الدولة وممثلي الأزهر الشريف والشخصيات العامة.

ودخل موكب بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر، وسط ألحان وترانيم الشمامسة المعبرة عن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط حالة من الفرح والبهجة، حيث تزينت الكنيسة بالأنوار المبهجة وتم وضع شجرة عيد الميلاد والمغارة التي تعبر عن قصة ميلاد السيد المسيح.

وترأس المطران سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في حيث تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

وبدأ موكب المطران الدكتور سامى فوزى في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي، حيث خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.

بينما رنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "هذا هو اليوم السعيد" التي تحتفي بميلاد المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد الميلاد المجيد.