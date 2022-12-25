مذكرة تفاهم لمشروع رواد 2030 لدعم الشركات الناشئة

تم توقيع مذكرة تفاهم بين مشروع رواد2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحدى الشركات الرائدة في تقديم الحلول التكنولوجية والرقمية المتكاملة، لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال عيادات الأعمال المعروفة باسم Rowad Clinics.

تم توقيع مذكرة التفاهم بواسطة الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، والسيد هيثم سعيد، نائب الرئيس التنفيذي للشركة.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم، القائمة لمدة عام كام من تاريخ التوقيع، في إطار إيمان كلا الطرفين بأهمية دعم وتهيئة المناخ المشجع للشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030.

وتركز أهداف المذكرة بشكل أساسي على تمكين آليات التعاون المشترك بين الطرفين لتوفير خدمات متكاملة تشمل تقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية والاستشارية المختلفة اللازمة لنمو تلك المشروعات الناشئة من خلال عيادات الأعمال Rowad Clinics.

وأعربت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط عن سعادتها بتوقيع المذكرة مع فيكتوري لينك كواحدة من شركاء المشروع في مجال التسويق مؤكدةً على أهمية عيادات الأعمال والخدمات التي تقدمها مشيرة إلى أن "الهدف الحالي هو زيادة عدد عيادات الأعمال بالمحافظات المختلفة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها لرواد الأعمال، حيث أن عيادات الأعمال توفر بيئة مناسبة داعمة لريادة الأعمال من خلال الخبراء المتخصصين في مجالات مختلفة." وأضافت، "هناك فرصة مميزة لرواد الاعمال في دخول قطاعات فريدة وصاعدة كقطاع الطاقة والمياه والذكاء الاصطناعي."

وتعليقاً على توقيع المذكرة، صرح هيثم سعيد قائلًا، "نفخر بالتعاون مع مشروع رواد 2030 من خلال عيادات الأعمال Rowad Clinics لتوفير الدعم اللازم لتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة المصريين لضمان عوامل النجاح والاستمرارية.

وأضاف، "تأتي هذه الشراكة استكمالاً لجهود الشركة في دعم وتمكين المجتمع المصري في شتي المجالات وخاصة مجالات التكنولوجيا والاتصال والاستثمار."

وبموجب هذه الاتفاقية، يتولى مشروع رواد2030 مسئولية إعداد استمارات تسجيل المشروعات، دراسة الطلبات المتقدمة، ترتيب اللقاءات بين مقدمي الطلبات والشركة، وأخيراً القيام بتقييمات شاملة للبرنامج لضمان جودة الخدمة المقدمة وتحقيق الاستفادة المرغوبة لأصحاب المشروعات المتقدمة. وعلي صعيد أخر ستتولى الشركة مسئولية تقديم الدعم اللازم للمشروعات المتقدمة عن طريق تقديم الخدمات الإرشادية والتوجيهية والمشاركة بالرأي الفني في الدراسات الخاصة بدعم رعاية الأعمال في مصر من خلال المشاركة في عقد وتنظيم ورش عمل لرواد الأعمال والمشروعات، بما يساهم بتعزيز المعرفة والثقافة العملية لتلك المشروعات.

افتتح مشروع رواد 2030 عيادات الأعمال Rowad Clinics يونيو الماضي في الحرم اليوناني بهدف تقديم الدعم الفني والتكنولوجي في المجالات المختلفة بالإضافة إلى الاستشارات المالية والقانونية والتسويقية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة لمساعدتهم في استكمال واستدامة تلك الأعمال.

مشروع رواد2030

والجدير بالذكر أن مشروع رواد2030 مدرج كواحد من أفضل الممارسات ضمن "برامج الأمم المتحدة حول العالم في تحقيق التنمية المستدامة" حيث حقق المشروع 9 أهداف من التنمية المستدامة.

وتتمثل أهداف المشروع في تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر من خلال وضع منظومة متكاملة لريادة الأعمال بحيث يصبح ركيزة أساسية، لتطبيق رؤية استراتيجية مصر 2030 الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعاً، ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.