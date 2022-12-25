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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

منال عوض - محافظ
منال عوض - محافظ دمياط

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الأحد، كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط، للمشاركة في احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان فى استقبالها نيافة المطران ناركيسيوس، وكيل البطريرك بالإسكندرية ومطران بورسعيد ودمياط والمنصورة وقنطرة شرق والأب بندليمون، راعى كنيسة الروم الأرثوذكس.

وجاء الاحتفال بمشاركة اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد، واللواء وجيه دعبس، مساعد مدير أمن دمياط، والنائبة إيفلين متى، والنائب حسن عبد الوهاب، عضوا مجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وعدد كبير من ممثلى المجتمع المدنى.

وتقدمت المحافظ بالتهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة العام الميلادي الجديد والاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن الأعياد الدينية تعكس تلاحم وتكاتف المصريين، والذى يجسد الصورة العظيمة لشركاء الوطن فهم يد واحدة ونسيج واحد يعمل من أجل بناء مستقبل مشرق لمصر، لافتة إلى أن التسامح والروح الطيبة هى السمة الرئيسية لأبناء مصر منذ تاريخ طويل.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن أصدق دعواتها أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على مصر وأهلها بالخير والرخاء، ويديم على وطننا الغالي دوام الرفعة والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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IMG-20221225-WA0038
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دمياط العام الميلادى الجديد محافظ دمياط عيد الميلاد المجيد المجتمع المدني الميلاد المجيد

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