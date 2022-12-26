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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 : احذر من كلماتك القاسية

برج العذراء وحظك
برج العذراء وحظك اليوم

مواليد برج العذراء مستشارون ممتازون ويعرفون دائمًا كيفية حل مشكلة ما، هذا يمكن أن يجعلهم مفيدًا للغاية  لمن حولهم.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022

قد تحفزك التجربة الرائعة للعمل مع كبار السن والحصول على التقدير على العمل الجاد لتحقيق أهدافك المهنية، يبدو كل شيء على ما يرام ، ولكن قد تحتاج بعض مشكلات العلاقة إلى اهتمامك لذا كن مستعدًا لمواجهتها.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

يمكن أن يكون هذا اليوم نعمة للأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة جديدة، يمكنك التركيز على بعض الصفقات التجارية الحصرية التي قد تحقق لك فائدة كبيرة على صعيد الأعمال.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

قد يزعجك الروتين الرتيب وقد تفكر في القيام بشيء مختلف، قد ينجذب البعض إلى نظام اللياقة البدنية أو التسجيل في الأنشطة الترفيهية.

برج العذراء وحظك اليوم عاطفيا

قد تكون شئون حبك السابقة مزعجة لعلاقتك الحالية، يجب أن تتعامل مع الأشياء بحذر لأن حبيبك قد يتأذى أو ينزعج من كلماتك القاسية اليوم.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

قد تنشغل ربات البيوت بالأعمال المنزلية ويفكرن في إجراء بعض التغييرات في روتينهن، يمكن للوالدين زيارتك اليوم.

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