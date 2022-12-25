البحر الأحمر السينمائي يفتح باب التقديم للمشاركة في الدورة الرابعة من اللودج

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فتح باب المشاركة من اللودج، ويستمر تلقي الطلبات حتى 21 يناير 2023.

اللودج هو برنامج إبداعي ومهنيّ مكثّف وسنوي؛ ينطلق بالتعاون مع معمل تورينو للأفلام، برعاية فيلم العلا، وذلك بعد انتقاء 12 مشروعًا يهدف إلى الارتقاء بها من مرحلة الفكرة إلى مرحلة العرض.



ويقدم اللودج بإشراف فنّي وإبداعي من خبراء صناعة السينما، يعملون جميعًا على تطوير وتجهيز المشاريع لبلوغ أقصى آفاقها الممكنة.

مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي

وقال محمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "لقد حقّقت النسخة الثانية من المهرجان نجاحًا كبيرًا باستقبالها الوفود من جميع أنحاء العالم إلى هذه المدينة الرائعة. وخلال الأيام الماضية التقينا لتكريم صناعة السينما والمواهب المذهلة على المستويين الإقليمي والدولي. ويسعدنا اختتام المهرجان بدعم إبداعات صانعي الأفلام الناشئين والمخضرمين في المملكة العربية السعودية والعالم العربي وآسيا وأفريقيا، ونقدّم تهانينا الحارّة لجميع الفائزين".



وأقيمت الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2022 في جدة بالمملكة العربية السعودية.