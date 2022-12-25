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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

70 دقيقة.. التعادل السلبي يخيم على لقاء الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

لقاء الزمالك والمقاولون
لقاء الزمالك والمقاولون العرب

انتهت أحداث أول 70 دقيقة من المباراة التي تجمع بين الزمالك والمقاولون العرب ومازال التعادل السلبي يسيطر على اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني دفع فيريرا بسيف الدين الجزيري بدلا من يوسف حسن  وعمرو السيسي بدلا من عمر جابر ومحمود شيكابالا بدلا من يوسف أسامة نبيه

 

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة بهجوم قوي من المقاولون العرب عن طريق اللاعب محمد سالم الذي وصل منطقة جزاء محمد عواد اكثر من مرة في الدقائق الأولى من المباراة.

وفي الدقيقة 14 من عمر المباراة، تعرض محمد عواد لإصابة قوية في قدمه ما جعل حكم اللقاء أن يوقف المباراة للعلاج داخل الملعب.

وبدى على عواد الألم من الإصابة، ونزل الجهاز الطبي للزمالك إلى أرض الملعب وتم علاج اللاعب واستمر في اللعب، ولم يتم تغييره.

وهدد المقاولون العرب مرمي الزمالك داخل منطقة الجزاء وحولها محمد سالم براسية من على القائم الأول وشتتها أحمد فتوح من على خط المرمى في الدقيقة 16.


وألغى حكم المباراة هدفاً لصالح نادي المقاولون العرب أمام نادي الزمالك في الدقيقة 43 بداعي التسلل
.وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني.

خط الوسط : عمر جابر – محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه – يوسف حسن.
بينما خاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: عمر فايد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين - جوزيف أوشايا

خط الوسط : عبد الرحمن خالد – أحمد الشيمي – محمد رزق – محمد سالم

خط الهجوم: لويس إدوارد - جون أوكلي

الدوري المصري المقاولون العرب نادي المقاولون نادي المقاولون العرب نادي الزمالك

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