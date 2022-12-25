بشرى سارة بشأن أسعار السلع في الأسواق يناير المقبل.. تفاصيل

أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه تم الإفراج على البضائع في المواني بنسبة تصل إلى الثلث، مضيفا أن آخر ما تم الإفراج عنه كان يوم الخميس الماضي.



وأضاف علاء عز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن تم حاليا على منافذ اهلا رمضان وتوفير المنتجات والسلع فيها بأسعار مخفضة في كل محافظات مصر.

وتابع الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن سيتم إطلاق معارض اهلا رمضان بداية من شهر يناير المقبل، لافتا إلى أن كل المصانع ستعمل بالطاقة الكاملة.

نقص السلع



وأشار الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن سبب ارتفاع الأسعار هو نقص السلع في الأسواق وهو ما نعمل عليه حاليا.