زعلانين جدًا.. تامر عبدالحميد يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون العرب

علق تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق علي تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب بدون اهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكتب لاعب الزمالك السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "متفرجتش على ماتش الزمالك والمقاولون بس رأى الناس وحش جداً وزعلانين جداً من بعض اللاعبين ."

بهذه النتيجة تواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 21 نقطة بينما تواجد المقاولون العرب في المركز السابع برصيد 12 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.