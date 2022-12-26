بعائد كبير وجوائز مالية.. تعرف على شهادة أمان المصريين من بنك مصر

تتميز شهادات الاستثمار التي تقدمها البنوك، بقدرتها على حفظ و استثمار الأموال، و ذلك لسهولة التعامل معها، و انتشارها.

وتقدم البنوك العاملة في السوق المصرية العديد منها بخصائص و مميزات مختلفة، لتلبي رغبات جميع عملاء البنوك.

و يقدم بنك مصر مجموعة كبيرة من شهادات الاستثمار ذات الفئات و العوائد المختلفة، ليختار كل عميل الشهادة المناسبة لامكانياته و أهدافه الاستثمارية.

ويستعرض " صدى البلد " مميزات وخصائص شهادة امان المصريين من بنك مصر فئة 500 جنيه و مضاعفاتها، وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.



شهادة امان المصريين بنك مصر



شهادة امان المصريين هي شهادة ادخارية لمدة ثلاث سنوات، وتجدد تلقائيا لمدتين فقط، يقوم بإصدارها البنك مساهمة منه في فكرة دعم مبادرة الشمول المالي، وهي عبارة عن شهادة اسمية بالجنية المصري، وأيضا تشمل وثيقة تامين على الحياة بالإضافة الى سحب على جوائز قيمة.

خصائص شهادة امان المصريين



-تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة.

-مدة الشهادة: 3 سنوات.

-تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد اقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

-يتم صرف العائد من خلال حساب العميل الحالي.

-يتم الإعفاء من كافة المصاريف خلال شراء الشهادة.

-لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

-تمنح الشهادة وثيقة تامين على الحياة.

-يمكنك ان تكون سعيد الحظ وتربح جائزة تصل الى 10,000 جم (معفاة من الضرائب)، حيث تمثل كل 500 جم فرصة فوز من خلال السحب الذي يتم كل ثلاثة أشهر (الفائز لا يدخل سحوبات أخرى).

-يمكن استراداد الشهادة في أي وقت.

-يتم صرف قيمة التعويضات المستحقة وكذلك مبلغ الشهادة المستحقة للورثة الشرعيين/ المستفيدين من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة.

-يمكنك اختيار صرف مبلغ التعويض كمبلغ واحد في حالة الوفاة (لا قدر الله) سواء الوفاة طبيعية او الوفاة عن طريق حادث.

عائد شهادة امان المصريين بنك مصر

و يتم صرف عائد شهادة امان المصريين بنك مصر بعد انتهاء المدة، وفقا للموقع الالكتروني لبنك مصر، كما يصل معدل العائد إلى 13%.