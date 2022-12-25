أباطرة الدولار بالسوق السوداء السبب .. الأخضر يخسر 12 جنيها.. فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو عن الأشياء المتوقعة من البنوك بعد قرار المركزي برفع الفائدة 3%.

وجاء فى التقرير أن هناك ترقب لـ إصدار شهادات ادخار جديدة بفائدة مرتفعة قد يتجاوز عائدها 20%.

وكشفت مراسلة قناة العربية، أن التوقعات تشير إلى ضرورة قيام البنك المركزي المصري، بإصدار شهادات إدخار مرتفعة العائد تصل إلى 20%، من خلال البنوك الحكومية، وهي بنك مصر والبنك الأهلي و بنك القاهرة، وذلك لاحتواء معدلات التضخم، وامتصاص السيولة الموجودة فى الأسواق.

وجاء فى التقرير أنه فى مارس 2022 صدرت شهادات لمدة سنة بعائد 18%، وذلك عقب رفع الفائدة 1%، و نجحت الشهادات فى جمع 750 مليار جنيه، ثم شهادات لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% وجاء فى التقرير أيضًا أنه عقب رفع الفائدة 2% فى أكتوبر 2022.

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأحد، لكن السوق السوداء والتي تنهار بقوة تشهد ضعف الإقبال على الشراء.

الاهتمام بسعر الدولار في السوق السوداء، كان في برامج التوك شو علي القنوات الفضائية المصرية والعربية، حيث إن برنامج الأسواق العربية المذاع عبر قناة العربية، تناول الأمر من خلال تقريرا مصورا، عن انهيار السوق السوداء لعملة الدولار الأمريكي في مصر، وخسارته لأكثر من ١٢ جنيها خلال الفترة الأخيرة.

وعرضت قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 25- 12-2022.

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.76 جنيه للبيع، و24.68 جنيه للشراء.



سعر اليورو

سعر اليورو 26.29 جنيه للبيع، و26.20 جنيه للشراء.



سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 29.82 جنيه للبيع، و29.72 جنيه للشراء.



سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 6.58 جنيه للبيع، و6.56 جنيه للشراء.



سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 80.86 جنيه للبيع، و80.57 جنيه للشراء.

أشادت سهر الدماطي الخبير المصرفية، بما تقوم به الدولة من إجراءات لمحاصرة السوق السوداء لعملة الدولار الأمريكي في مصر.



وقالت سهر الدماطي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن الدولة اتخذت عدة إجراءات للتعامل مع السوق الموازية للدولار في مصر، مضيفة أن الدولة لا تتهاون في التعامل مع هذه المشكلة.

سعر الدولار

وأضاف الدكتورة سهر الدماطي الخبير المصرفية، أن :"الدولار هيبقى في السوق الرسمية وليست السودة، وهذا بفضل ما تأخذه الدولة من إجراءات عدة تسبب في إنهاء هذه السوق تماما.

وتابعت الدكتورة سهر الدماطي الخبير المصرفية، أن نسير في نفس سيناريو عام ٢٠١٦ لتعويم الجنية، لافتة إلى أن خلال الفترة المقبلة ستنتهي تماما السوق السوداء لعملة الدولار.

تحدث الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدي البلد، أن :" فيه ناس ضاربت بـ الدولار في السوق السوداء واشتروا و بعد كده اشتروا تانى و واشتروا وجالهم أزمة قلبية، واشتروا بـ 35 و 36 و بـ37 جنيه وبعد كده اتهبدوا هبدة حلوة وجالتهم أزمة قلبية بعد ما خسروا 10 جنيه في كل دولار".

لسه هيشوفوا

وكشف أحمد موسى:" كانوا عايزين يكسبوا بس الخسارة كانت 10 جنيه فى الدولار، ولسه هيشوفوا هبدات تانية علشان يحرّموا"، متابعا أن تجارة السوق السوداء، تسببت فى أزمات قلبية لـ التجار، التى اشترت الدولار بـ سعر مرتفع.

وحذر أحمد موسى، التجار، من الوقوع مثل التجار التى خسرت، التى كانت مهتمة بـ نفسها، و اليوم الذهب و الدولار ينخفض.