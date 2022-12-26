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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العالم يرتبك ..43 طائرة للقوات الصينية تعبر مضيق تايوان ..إطلاق نار بقرب حلف الناتو ..ودوي انفجارات في روسيا

اوكرانيا
اوكرانيا

43 طائرة للقوات  الصينية تعبر مضيق تايوان 
إطلاق نار قرب دورية لحلف الناتو في شمال كوسوفو
سماع دوي انفجارات في قاعدة جوية روسية قريبة من حدود أوكرانيا

 

شهد العالم خلال الساعات القليلة الماضية عدة صراعات مابين قوى دولية ، أبرزها عبور 43 طائرة للقوات الجوية الصينية ، بالاضافة الي اطلاق نار قرب دورية لحلف الناتو ، و الي السطور التى توضح تفاصيل أكثر .
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الاثنين أن 43 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع مواصلة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وقالت الصين إنها أجرت "تدريبات هجومية" في البحر والمجال الجوي حول تايوان أمس الأحد ردا على ما وصفته باستفزاز تايبه والولايات المتحدة.

وعبرت الطائرات المشاركة في التوغل الأخير لفترة وجيزة خط المنتصف بمضيق تايوان، وهو منطقة عازلة غير رسمية، وفقا لخريطة قدمتها وزارة الدفاع التايوانية. وقالت الوزارة إنه تم رصد سبع سفن تابعة للبحرية الصينية بالقرب من تايوان.
على جانب أخر قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأحد، إن رصاصاً أطلق بالقرب من دورية تابعة للحلف في الجزء الشمالي من كوسوفو حيث يقيم الصرب المحليون حواجز على الطرق لمنع الشرطة من بريشتينا من القيام بدوريات في المنطقة التي شابتها توترات عرقية في الأشهر الأخيرة.

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أن دوي انفجارات سُمع في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الأميال من الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

 

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أنه لم يصدر تأكيد رسمي على الفور للانفجارات، كما لم تتمكن الوكالة من التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير.
 

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