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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء الآن.. برق ورعد وسماء ملبدة بالغيوم وأمطار متقطعة

سماء ملبدة بالغيوم
سماء ملبدة بالغيوم وهطول امطار في سيناء

تشهد  محافظة شمال سيناء، حاليا طقسا شتويا سيئا .. حيث تسمع أصوات برق ورعد،   وسماء ملبدة بالغيوم   وهطول أمطار رعدية  متقطعة ، وهبوب رياح باردة مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة وصلت الي درجات الصقيع، خاصة مناطق رفح والشيخ زويد العريش ،  ومناطق الحسنة  ونخل  بوسط سيناء.. وقد  أثرت علي حركة المواطنين وكذلك عمليات الصيد في البحر المتوسط .

 

مرافق المحافظة

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، أنه تم  تجهيز جميع مرافق المحافظة ومديريات الخدمات للتعامل مع تغير الطقس السيئ .. ووجه بسرعة   تسليك بالوعات تصريف المياه في الشوارع والميادين الرئيسية خاصة بمدينة العريش العاصمة ، وتطهير مجرى وادى العريش ، وتجهيز السيارات والمعدات الخاصة بسحب المياه في  الشوارع الرئيسية  .

واكد علي انه تم التنسيق بين  مجالس المدن مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، وتسليك البالوعات ، وسحب وتصريف المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة علي مستوي المحافظة .

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