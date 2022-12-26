تعرف على الموقف التنفيذى بمشروع تطوير عواصم المدن برأس البر

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية ، ميدانيًا الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المدن بمدينة رأس البر.

حيث يجرى المشروع بموقعين الأول على مساحة ٦٠ فدان والذى يتضمن ٩٦ عمارة بإجمالى ١٩٢٠ وحدة سكنية و منشآت خدمية ، والآخر على مساحة ٧٢ فدان تشتمل على ١٤٣ عمارة بعدد ٢٨٦٠ وحدة ومنشآت خدمية وذلك باجمالى ٢٣٩ عمارة و ٤٧٨٠ وحدة سكنية، حيث بلغت معدلات تنفيذ العمارات والمنشآت الخدمية ١٠٠% ويجرى تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحى.

وتفقدت المحافظ والمهندس صديق موقع المشروع ، وأشادا بالمستوى التنفيذى ، كما بحثا آلية تنفيذ شبكات الطرق المؤدية إلى المنطقة.

حيث أكدت الدكتورة منال عوض، أنه يجرى التنسيق مع الصندوق و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لوضع خطة محددة للتنفيذ ، وذلك لاستكمال محاور هذا المشروع القومى.

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