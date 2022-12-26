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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الموقف التنفيذى بمشروع تطوير عواصم المدن برأس البر

جوله لمحافظ دمياط
جوله لمحافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية ، ميدانيًا الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المدن بمدينة رأس البر.

حيث يجرى المشروع بموقعين الأول على مساحة ٦٠ فدان والذى يتضمن ٩٦ عمارة بإجمالى ١٩٢٠ وحدة سكنية و منشآت خدمية  ، والآخر على مساحة ٧٢ فدان تشتمل على ١٤٣ عمارة بعدد ٢٨٦٠ وحدة ومنشآت خدمية وذلك باجمالى ٢٣٩  عمارة و ٤٧٨٠ وحدة سكنية، حيث بلغت معدلات تنفيذ العمارات والمنشآت الخدمية ١٠٠% ويجرى تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحى.

وتفقدت المحافظ والمهندس صديق موقع المشروع ، وأشادا بالمستوى التنفيذى ، كما بحثا آلية تنفيذ شبكات الطرق المؤدية إلى المنطقة.

حيث أكدت الدكتورة منال عوض، أنه يجرى التنسيق مع الصندوق و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لوضع خطة محددة للتنفيذ ، وذلك لاستكمال محاور هذا المشروع القومى.

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