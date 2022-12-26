العراق: أكثر من 8 مليارات دولار إيرادات النفط الخام خلال نوفمبر الماضي

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، أن إيرادات النفط الخام خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 99 مليونا و868 ألفا و29 برميلا، بإيرادات بلغت 8 مليارات و189 مليونا و602 ألف دولار.



وأشارت إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 97 مليونا و 204 آلاف و696 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر "ميناء جيهان" مليونين و363 ألفا و20 برميلا، موضحة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 82.004 دولار.

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