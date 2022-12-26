عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: أكثر من 8 مليارات دولار إيرادات النفط الخام خلال نوفمبر الماضي

صدى البلد

 أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، أن إيرادات النفط الخام خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار.


وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 99 مليونا و868 ألفا و29 برميلا، بإيرادات بلغت 8 مليارات و189 مليونا و602 ألف دولار.


وأشارت إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 97 مليونا و 204 آلاف و696 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر "ميناء جيهان" مليونين و363 ألفا و20 برميلا، موضحة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 82.004 دولار.
م س ب/ا ع

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

لم يكن موجودا.. تفاصيل نشوب حريق فى شقة أحمد شوبير بالمهندسين

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

هيلعب قدام الزمالك .. حيلة ذكية لعودة كهربا رغم عدم دفع الغرامة

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

ترشيحاتنا

إعلان رسمي.. التصحر يجتاح 70% من مساحة العراق

45 مليون يورو.. تفاصيل مفاوضات مانشستر يونايتد لضم حارس منتخب المغرب

جورجينا تفاجئ رونالدو بسيارة فارهة.. اعرف سعرها | فيديو

يبدأ من 1000 جنيه وعائد شهري .. اِعرف حساب التوفير من البنك الأهلي

توثيق الطلاق الشفوي.. كبار العلماء: يحق لولي الأمر توقيع عقوبة على الممتنع

لـ طلاب الثانوية العامة | مفاجآت في تنسيق الترم الثاني بالجامعات الخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرض العجائب الشتوية.. مناظر طبيعية غريبة على سطح المريخ

دبحوني.. لأول مرة نكشف تفاصيل سر عداء نادية الجندي ونبيلة عبيد

جريئة وملفتة.. إطلالات أثارت الجدل لـ نادية الجندي في 2022

خلوا بالكم.. تحذير من رواد السوشيال للأمهات من كارتون جديد يضر بالأطفال

فيديو

قدمها مع أنغام.. حكاية أغنية فاز بها حميد الشاعري بعد دور كوتشينة| فيديو

مش مكسوفة من بوسة فيلم صاحبتي.. تصريحات جريئة لابنة شقيقة إلهام شاهين.. فيديوجراف

دبحوني.. لأول مرة نكشف تفاصيل سر عداء نادية الجندي ونبيلة عبيد

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ