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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعديل مميز لـ تسلا Y بإطلالة رياضية .. صور

تسلا Y المعدلة من
تسلا Y المعدلة من دلتا 4X4 

يواصل الموالف الالماني دلتا 4X4 من نجاحه في مجال تعديل السيارات، بعد أن ابهر محبي علامة تسلا الكهربائية ببعض الترقيات المميزة، مثل النسخة الشهيرة تسلا 3 من فئة السيدان، والسيارة تسلا X، إلى جانب احدث تعديلاته للنسخة تسلا Y. 

تسلا Y المعدلة من دلتا 4X4 

ترقيات مميزة من دلتا 4X4 الالمانية 

 

ظهرت السيارة تسلا Y باطلالة خارجية رائعة تنتمي إلى الفئة الرياضية، ومع تعديلات دلتا 4X4 اصبحت السيارة بمثابة نسخة مخصصة للطرق الوعرة، حيث تمتعت بجنوط رياضية انيقة يبلغ قياسها 20 بوصة، ذات تصميم هندسي مميز مع اللون الاسود الغير لامع.

تسلا Y المعدلة من دلتا 4X4 

وترتكز السيارة تسلا Y المعدلة من دلتا 4X4 على اطارات قياسها 265 / 45R20 من طراز كونتيننتال كروس كونتاكت ATR، بينما جاءت الناحية الجانبية الخاصة بأقواس العجلات بزيادة نسبية قدرها 60 مم، لتعزز من المفهوم الرياضي الخاص بالكثير من طرازات الطرق الوعرة.

تسلا Y المعدلة من دلتا 4X4 

وجاءت الناحية الامامية للسيارة تسلا Y بالعديد من التوزيعات الضوئية، ابرزها 4 كشافات دائرية بالمقدمة، بالاضافة إلى المصابيح الامامية القياسية ذات الاطلالة الحادة، ومصابيح الضباب التي تقع على جانبي الصادم.

تسلا Y المعدلة من دلتا 4X4 

وحصلت السيارة تسلا Y على بعض الترقيات الهيكلية ومنها، تعديل في نظام التعليق، يزداد بنسبة قدرها 35 مم مقارنة بالنسخة القياسية، مع خلوص ارضي بنسبة 220 مم، بينما جاءت السيارة بطلاء خارجي من اللون الاسود اللامع، بالاضافة إلى وجود شبكة علوية متعددة الاغراض.

تسلا Y المعدلة من دلتا 4X4 
4X4 دلتا دلتا 4X4 الالمانية تسلا تسلا Y

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