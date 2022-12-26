السويد: لا نملك دليلا ملموسا لكشف حقيقة انفجار نورد ستريم

قالت السويد، اليوم الاثنين، إنها لا تملك إلى الآن أي دليل ملموس على مسار حادث خطي أنابيب الغاز “نورد ستريم”.

وحسب صحيفة ”نيويورك تايمز" الأمريكية، قال رئيس مكافحة التجسس السويدي، دانيال ستينلينج، إن “التحقيق المتعلق بانفجار أنابيب نورد ستريم في سبتمبر، لم يعثر على أي دليل ملموس بعد أن أثار قرار الحكومة السويدية بالإبقاء على نتائج التحقيق سرية تكهنات من قبل الغرب”.

وقال ستينلينج: “ليس لدينا دليل ملموس. ولكن نأمل أن نفعل ذلك. التحقيق برمته غير معتاد”.

وفي 26 سبتمبر، تم تسجيل تسربات الوقود على خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، ولم يتم تحديد أسباب الحوادث حتى الآن.

وأفاد المشغل لخط نورد ستريم 2، أن الضرر كان غير مسبوق وكان من المستحيل تقدير الإطار الزمني لأعمال الإصلاح.