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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: توقعات بانخفاض التضخم السنوي لتركيا إلى 30٪ بنهاية 2023

اردوغان
اردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكومة تتوقع انخفاض التضخم السنوي في البلاد إلى 30٪ بنهاية عام 2023.

وأضاف أردوغان، في بيان: 'نأمل أن ينخفض ​​التضخم ، الذي كان ينخفض ​​بسرعة منذ بداية العام ، إلى أقل من 30٪ بحلول نهاية العام. 

وتابع: هدفنا هو إعادة بلادنا إلى معدلات تضخم أحادية الرقم في عام 2024'. خطابه للأمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء. 

وفي الخامس من ديسمبر، قال معهد الإحصاء التركي، إن التضخم السنوي في تركيا تباطأ في نوفمبر للمرة الأولى منذ 1.5 عام ، حيث انخفض إلى 84.39٪ من 85.51٪ في أكتوبر. 

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 2.88٪ في تشرين الثاني (نوفمبر) ، بحسب الإحصائيات.

وتواجه تركيا نموًا اقتصاديًا ضعيفًا منذ عام 2021 ، مع ارتفاع التضخم الاستهلاكي بشكل كبير ، وتعاني الليرة التركية من تقلبات غير مسبوقة. أبقى البنك المركزي السعر دون تغيير عند 14٪ لفترة طويلة هذا العام ، مما أدى إلى إضعاف العملة الوطنية ، الليرة.

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