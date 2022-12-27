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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف زكى يطلق اسم هشام سليم على أول قاعة بدار المسنين للفنانين

هشام سليم
هشام سليم

كشف الفنان أشرف زكى عن إطلاق اسم الفنان الراحل هشام سليم على أول قاعة بدار القوى الناعمة للمستين لرعاية الفنانين.

 وقال أشرف زكى خلال افتتاح دار المسنين باكتوبر : إن أول قاعة في دار رعاية المسنين تكون باسم هشام سليم وأوجه الشكر للفنانة صابرين التى كانت أول من اقترحت هذا الأمر على والذى لقى ترحيب شديد. 

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور افتتاح دار القوة الناعمة التابعة لنقابة المهن التمثيلية، التى الذى يقام حالياً.

وتواجد كل من بشرى ورانيا فريد شوقي وأنوشكا ودنيا عبد العزيز وإيهاب فهمي ولقاء سويدان وعبير صبري ونهال عنبر، وكل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود المقرر تكريمهما.

دار القوة الناعمة تم افتتاحها بمدينة 6 أكتوبر، بحضور ممثل عن الشيخ سلطان القاسمي، ونائب سفير الإمارات، ونخبة كبيرة من فناني مصر.

صابرين هشام سليم رانيا فريد شوقي عبير صبري اشرف زكي نقابة المهن التمثيلية

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