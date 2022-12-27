برنامج خاص لمصطفى شلبي في مران الزمالك

وضع البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا فنيا خاصا لمصطفى شلبي جناح الأبيض خلال تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

واجتمع فيريرا بمصطفى شلبي في حضور معاونيه أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد لشرح بعض التعليمات الفنية للاعب .

ويؤدي شلبي تدريبات فنية ليكون لائقا للعودة للمشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها باستاد القاهرة الدولي بعد غد الخميس.